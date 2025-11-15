Se vienen tres cambios clave en los impuestos desde diciembre: cómo impactan en los contribuyentes

Habrá una modificación fundamental en la administración con el IVA Simple, que pasa a ser obligatorio para todos los contribuyentes. También desaparece la factura M. Novedades en ARBA.

Chau a las Facturas M e IVA Simple. las medidas que termina de implementar ARCA.

Desde el próximo 1º de diciembre comenzarán a regir tres cambios importantes en materia fiscal . Por el lado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se pondrá en marcha de manera obligatoria el IVA Simple y se dejarán de usar las facturas M . En tanto, por el lado de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) se digitalizarán los comprobantes de retenciones , que hasta ahora se seguían completando en papel.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En lo relacionado al IVA Simple , el nuevo esquema reemplaza los formularios y procedimientos vigentes, y será obligatorio a partir del período fiscal de noviembre de 2025 para todos los responsables inscriptos en el impuesto. Es decir, se presentan el mes próximo .

Entre junio y octubre de este año, el uso del sistema fue opcional como parte de un período de transición, mientras que los contribuyentes exentos continuarán utilizando el Libro IVA Digital como hasta ahora.

Según detalló el organismo en un documento oficial titulado "IVA SIMPLE: ARCA agiliza la presentación de declaraciones juradas" , el nuevo sistema implica una simplificación drástica del proceso: el formulario F. 2051 , precargado con datos disponibles en las bases del organismo, será el único medio habilitado para la confección y presentación de la declaración mensual. Este reemplazará a los formularios F. 731, F. 810, F. 2002 y F. 2082 , e integrará además la función del Libro IVA Digital .

Registración Electrónica de Operaciones: carga automática de los comprobantes emitidos y recibidos, que podrán ser validados, modificados o ajustados por el contribuyente.

Determinación del impuesto y del saldo resultante: presentación del cálculo final del gravamen, incluyendo pagos a cuenta, saldos a favor, retenciones y percepciones registradas en los sistemas SIRE y SICORE.

El uso del nuevo sistema requiere contar con Clave Fiscal con nivel de seguridad 3 o superior, y seguirá el calendario de vencimientos previsto por la Resolución General N° 4.172 y sus modificatorias. La cancelación de saldos continuará por los medios tradicionales.

Cómo impacta el IVA Simple en los contribuyentes

Según ARCA, la iniciativa busca reducir la carga administrativa y los errores en la presentación de declaraciones. Entre los beneficios destacados se incluyen:

Reducción del 75% en formularios requeridos

Eliminación de la carga manual de datos

Unificación de procesos en una plataforma digital única

Ahorro de tiempo operativo y menor posibilidad de errores

La resolución también prevé la derogación de una veintena de normativas previas a partir del 1° de diciembre de 2025, entre ellas las Resoluciones Generales Nros. 715, 765, 1045, 1479, 2100, 4591, 4630, 5591 y 5658, entre otras.

No obstante, se mantendrán vigentes los esquemas anteriores para las declaraciones correspondientes a octubre de 2025 y períodos previos, que seguirán presentándose con los métodos vigentes.

Chau a la factura M

La factura M quedará eliminada desde el 1° de diciembre de 2025, reemplazada por dos nuevas modalidades de factura A según la Resolución General 5762/2025 de ARCA. Es de recordar que las facturas de clase M correspondían a CUITs que no reunían todos los requisitos de seguridad. En algunos momentos, era para CUITs sospechadas de generar créditos de IVA “truchos”.

Las nuevas modalidades serán:

Factura “A” con leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN” : sustituye a la M para quienes no cumplan con los controles fiscales, aplicando retenciones del 100% del IVA y 6% de Ganancias .

Factura “A” con leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA”: se emitirá si el contribuyente cumple con los controles fiscales y realiza los cobros a través de la cuenta bancaria declarada, sin retenciones.

ARBA digitaliza las retenciones

ARBA implementará desde el 1° de diciembre, según la Resolución Normativa 22/2025, un procedimiento que permitirá a los agentes de recaudación generar y presentar comprobantes de retención de manera completamente digital.

A través del aplicativo "Emisión Comprobante de Retención", los agentes deben transmitir la información para su validación antes de las 18 horas del día en que opere el vencimiento para la presentación y pago de la declaración jurada en la que deban informarse las operaciones sujetas a retención, destacó la agencia Thomson Reuters.

Para las empresas que operan en la provincia de Buenos Aires, este cambio implica migrar de comprobantes en papel a un sistema completamente online.

La ventaja es clara: menos burocracia, constancias inmediatas y menor margen de error. Pero también exige contar con personal capacitado en el uso del aplicativo y con procesos ajustados para cumplir con los horarios de validación.