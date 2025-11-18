ARBA prorrogó hasta el 1° de marzo la implementación del nuevo sistema digital para emitir comprobantes de retención







La resolución responde a solicitudes expresas de diversas empresas que requirieron un plazo adicional para completar la adecuación de sus sistemas informáticos. ARBA consideró necesario extender la fecha de implementación.

ARBA prorrogó hasta el 1° de marzo la implementación del nuevo sistema digital para emitir comprobantes de retención.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso prorrogar hasta el 1° de marzo del próximo año la entrada en vigencia del nuevo procedimiento digital que permitirá a los agentes de recaudación generar y presentar comprobantes de retención de forma totalmente online.

La resolución, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito, responde a solicitudes expresas de diversas empresas que actúan como agentes de recaudación, las cuales requirieron un plazo adicional para completar la adecuación de sus sistemas informáticos y garantizar una correcta integración con la nueva plataforma digital.

Atendiendo estos planteos, ARBA consideró necesario extender la fecha de implementación para asegurar una transición ordenada y un cumplimiento eficaz por parte de todos los actores involucrados.

Un avance en modernización y transparencia Desde el organismo se explicó que el procedimiento digital "forma parte del proceso de modernización y simplificación tributaria que impulsa la Provincia, destinado a reducir la carga administrativa, agilizar el cumplimiento de las obligaciones y fortalecer la transparencia de las operaciones realizadas por agentes y contribuyentes".

Además, se indicó que la nueva herramienta "brindará mayor seguridad jurídica y permitirá un control sistémico más eficiente".

Detalles operativos del nuevo sistema: Los comprobantes se generarán exclusivamente desde el sitio web oficial de ARBA, mediante el aplicativo “Emisión Comprobante de Retención”, utilizando CUIT y CIT.

Toda transmisión tendrá carácter de declaración jurada y deberá enviarse antes de las 18 horas del día de vencimiento.

El formulario A-122R constituirá la constancia oficial para las y los contribuyentes respecto de las retenciones practicadas.

Si se registran inconvenientes técnicos el día del vencimiento, se habilitará como prórroga el día hábil inmediato siguiente una vez resuelto el inconveniente. Los agentes podrán consultar, descargar y eliminar los comprobantes emitidos, que quedarán registrados como “datos históricos”. La medida no alcanza a bancos ni entidades financieras.

