La heladería considerada la mejor del país se declaró en bancarrota por deudas millonarias

La popular cadena atraviesa una importante crisis con deudas ce millones.

La empresa que fabrica los helados favoritos de millones de personas vive un complicado momento. Freepik

El negocio favorito de todo un país no pasa uno de sus mejores momentos, algo que suele ser normal con algunas empresas que no terminan de generar los ingresos que esperan. Ante este panorama, analizan seriamente declararse en bancarrota ante las deudas de millones.

En Estados Unidos, una de las marcas favoritas de helado preocupó a muchas personas. Es que la compañía realizó una jugada que no parecía arriesgada y terminó en una complicada situación financiera que podría dejarla cerca de la desaparición.

heladería QSR Magazine La importante franquicia de helados, favorita de millones, se encuentra en un momento delicado. QSR Magazine Deudas de millones: qué pasó con M&M Custard La empresa responsable de manejar varias sucursales de Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers informó que no podía seguir al día con sus obligaciones económicas y decidió iniciar un proceso de quiebra para intentar reorganizarse. Según documentos presentados ante la Justicia, declaró activos cercanos a los 5 millones de dólares y deudas que superan los 27 millones.

Uno de los mayores problemas se originó en Chicago, donde la compañía había sumado nuevos locales con la expectativa de un fuerte rendimiento. La realidad fue distinta: las ventas quedaron por debajo de lo previsto y esas sucursales generaron pérdidas importantes que arrastraron al resto.

Pese a la presentación de quiebra, la empresa aclaró que sus demás locales continúan abiertos. El objetivo es mantenerlos en funcionamiento mientras se revisan costos, contratos y deudas, y se define qué unidades pueden seguir y cuáles deberán cerrarse o venderse.

Por qué siguen funcionando a pesar de la crisis La marca Freddy’s no está en quiebra, por eso los locales que funcionan bien siguen atendiendo con normalidad. El problema afecta únicamente a la compañía que administraba un grupo de sucursales, no a toda la cadena. El proceso de bancarrota en Estados Unidos permite que un negocio continúe operando mientras reordena sus deudas. Esto significa que no tiene obligación de cerrar de inmediato, sino que puede seguir trabajando mientras se buscan acuerdos con acreedores y soluciones para los locales que no son rentables. Además, la empresa explicó que varias de sus sucursales generan ingresos suficientes como para mantenerse activas mientras avanza la reestructuración. Esto les da margen para sostener empleos, mantener la atención al público y evitar un cierre masivo mientras se define el futuro de cada local.

