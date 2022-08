Cuáles son los sectores más atractivos para buscar trabajo en Argentina

Por otra parte, el estudio reveló que uno de cada tres argentinos tiene la intención de cambiar de lugar de trabajo durante 2022, cifra ligeramente superior a la registrada durante 2021 (30%), mostrando una tendencia de alza, que se acerca hacia los valores de expectativas de cambio registrados en la pre-pandemia.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para la Argentina y Uruguay, afirmó que "el paso del coronavirus dejó mayor claridad en las personas respecto de sus objetivos personales y profesionales y eso repercute directamente en la valoración de su trabajo actual y en la necesidad o no de un cambio".

"Vemos hoy un mayor empoderamiento de la fuerza laboral que está impulsando un incremento de la movilidad y la rotación en las compañías porque las personas están más abiertas a tomar riesgos para acercarse a un trabajo más alineado a sus valores, propósito personal y que les permita un mayor equilibrio entre vida laboral y personal", señaló.

Por otra parte, un estudio de Bumeran reveló que una de cada cuatro personas en la Argentina sufre o sufrió acoso laboral o mobbing; sin embargo, el 82% prefiere compartir el lugar de trabajo con su equipo a trabajar en soledad desde su hogar.

Según la encuesta "Cómo es la convivencia en el trabajo" realizada por el portal de empleos Bumeran a sus usuarios, el 46% dijo que en su lugar de trabajo no se implementan políticas contra el mobbing, el 41% no sabe si existen o no este tipo de medidas y el 13% afirma que sí.

"Las personas de la Argentina son las más afectadas por el acoso laboral en la región. Los demás países que participaron en el estudio arrojan números por debajo del 25% argentino: sufren o sufrieron acoso laboral el 20% de Chile, el 17% de Ecuador, el 11% de Panamá y de Perú", afirmó Carolina Molinaro, directora de Marketing de Bumeran.

En cuanto al dato de que el 82% de las personas argentinas prefiere compartir el lugar de trabajo con su equipo frente al 18% que prefiere trabajar en soledad desde su hogar, Molinaro analizó: "parece que la pasión pandémica por el trabajo remoto encontró su límite: la necesidad humana de habitar un espacio con otras personas para poder desarrollar vínculos y compartir experiencias".