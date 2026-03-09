Atención: congelan ahorros en dólares en el banco y exigen un trámite específico para liberarlos + Seguir en









Esto es lo que tenés que hacer si la cuenta queda bloqueada por una orden fiscal y los pasos a seguir para recuperar el acceso al dinero.

Ante el bloqueo de una cuenta bancaria, es fundamental actuar rápido. Imagen: Freepik

Encontrarse con la cuenta bloqueada puede generar estrés y preocupación, en especial si es en dólares. Si bien muchos suelen creer que esto es un error de la entidad financiera, en varios casos el origen está en una orden legal debido a las obligaciones fiscales impagas.

Cuando aparece este tipo de medida, el dinero queda inmovilizado durante un período determinado. Dentro de ese lapso existen mecanismos para revisar la situación, presentar reclamos o resolver la deuda antes de que los fondos se transfieran al organismo que emitió la orden.

Ahorrar en dólares Imagen: Freepik Qué es el bank levy del IRS y cómo lo informan En Estados Unidos, una de las medidas más conocidas en materia fiscal es el bank levy, una orden que permite al Servicio de Impuestos Internos (IRS) retener dinero depositado en cuentas bancarias para cubrir las deudas tributarias pendientes.

Cuando el organismo decide aplicar esta herramienta, el banco recibe una instrucción formal para bloquear una parte o la totalidad del saldo disponible. A partir de ese momento, el titular deja de tener acceso al dinero retenido.

El proceso incluye un período de espera de 21 días. Durante ese tiempo el dinero permanece inmovilizado en la cuenta, pero todavía no pasa a manos del organismo fiscal. Este lapso existe para que la persona afectada pueda revisar la situación y buscar una solución.

El aviso suele llegar a través de notificaciones enviadas previamente por la autoridad fiscal. En esos documentos se informa la deuda pendiente y se advierte sobre las posibles acciones de cobro si el contribuyente no responde. Si la deuda continúa sin resolverse, el organismo puede avanzar con el embargo bancario. Si nadie interviene dentro del plazo establecido, el banco debe transferir el dinero retenido hasta cubrir el monto reclamado. Los trámites a realizar dependiendo el problema Lo que hay que hacer depende del motivo que originó la medida. El primer paso consiste en confirmar si la orden proviene de una deuda fiscal real y verificar el monto reclamado. Si el contribuyente reconoce la obligación, se puede cancelar el importe pendiente. También existe la posibilidad de negociar un plan de pagos con el organismo tributario para frenar el embargo. Si la persona detecta un error en el procedimiento puede presentar toda la documentación que demuestre que la deuda ya se pagó o que existe una confusión administrativa. También pueden darse situaciones especiales. Algunas leyes protegen al cliente cuando el bloqueo genera dificultades económicas graves o cuando el dinero retenido proviene de ingresos con resguardo legal. Es fundamental actuar dentro de los 21 días de espera, ya que durante ese tiempo todavía hay un margen para resolver el problema y lograr la liberación de los fondos. Cuando el plazo vence y el dinero pasa al organismo fiscal, es mucho más complejo recuperarlo.

