Javier Milei continúa su gira internacional: agenda en EEUU y viaje a Chile

El Presidente participará en Nueva York de la Argentina Week 2026 y mantendrá reuniones con referentes del mundo financiero. Luego viajará a Santiago para asistir a la asunción del mandatario chileno José Antonio Kast.

El presidente Javier Milei comenzó una semana marcada por la actividad internacional , con una agenda que lo llevará primero a New York City y luego a Santiago , donde participará de encuentros con referentes del sector financiero y de un cambio de mando presidencial en la región.

El mandatario encabeza distintas actividades vinculadas al mundo académico y empresarial. Entre ellas se destaca una disertación en Yeshiva University y su participación en la gala anual J100 organizada por The Algemeiner , un evento que reúne a figuras influyentes vinculadas a la comunidad judía y a dirigentes que respaldan a Israel.

Durante su estadía en Nueva York también mantendrá un encuentro con Jamie Dimon , titular del banco JPMorgan Chase , y encabezará la apertura de Argentina Week 2026 , un encuentro destinado a promover inversiones y fortalecer el vínculo del país con los principales bancos y fondos de inversión de Wall Street.

Tras esa agenda en Estados Unidos, Milei viajará a Chile junto a parte de su gabinete para participar de la ceremonia de asunción del presidente electo José Antonio Kast , que se realizará en el Congreso Nacional en Valparaíso . La presencia del mandatario argentino busca ratificar la relación política con la nueva administración chilena y avanzar en una agenda común en temas como seguridad, migración y crecimiento económico.

Luego de la ceremonia, el Presidente tiene previsto regresar a la Argentina para retomar su agenda local. Entre las actividades previstas figura su participación en el cierre de Expoagro 2026 , la principal muestra agroindustrial del país, que este año celebra su vigésimo aniversario.

Javier Milei habló de su "tarifa" para dar conferencias: cuánto podría llegar a cobrar

El presidente Javier Milei afirmó que, si hoy se dedicara a dar conferencias, podría cobrar hasta 500 mil dólares por cada presentación, una cifra que mencionó al hablar sobre su futuro una vez que deje la política.

Durante una entrevista, el mandatario sostuvo que su valor en el circuito internacional de charlas y exposiciones sería elevado, aunque aclaró que ese monto probablemente disminuiría cuando ya no esté al frente de la Casa Rosada. Según explicó, fuera del cargo el precio de sus conferencias podría reducirse aproximadamente a la mitad.

Milei defendió su reacción ante la oposición en el Congreso y aseguró que se "para de manos" contra el kirchnerismo

“A mí no me van a llevar puesto como lo hicieron con Mauricio Macri. No me voy a dejar amedrentar por delincuentes, chorros y asesinos”, afirmó el mandatario en declaraciones en una entrevista televisiva. Además, sostuvo que los bloques opositores “detestan el orden espontáneo” y aseguró que las agresiones durante la Asamblea Legislativa comenzaron desde ese sector y que no hubo ninguna reacción planificada de su parte.

“Yo no empecé con las agresiones. Empezaron los 100 cavernícolas que, además de ignorantes, son maleducados y violentos”, lanzó el Presidente en declaraciones al canal La Nación+.

En ese sentido, defendió su estilo confrontativo y marcó diferencias con la estrategia de Macri durante su presidencia. “Macri tenía el manual de las formas a la perfección y aun así se lo llevaron puesto. Yo tengo un perfil más gladiador y estoy dispuesto a ir a la pelea”, afirmó.