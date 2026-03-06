Dólares del colchón: qué recomiendan los tributaristas del mercado antes de adherir al nuevo régimen

Afirman que el nuevo esquema de Impuesto a las Ganancias Simplificado no es para aplicación generalizada. Cuánto dinero en efectivo se puede depositar sin justificar el origen. El problema de las facturas truchas y los retrasos formales.

Advierten sacar los dólares del colchón que no es conveniente para todo el mundo

La aparición de dólares “de abajo del colchón”, el deseo del ministro de Economía Luis Caputo , no va a ser masiva. Para los tributaristas que trabajan con los agentes de liquidación y compensación (ALyC) hay “zonas grises” en la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal .

“No es aplicable a todo el universo. No se puede recomendar que vayan todos. Tienen que analizar y ver si es aplicable a su caso particular” , señaló el tributarista Andrés Chacra, socio de ECIJA Argentina , en una charla organizada por Cohen Aliados Financieros .

El especialista aclaró que los beneficios de sacar dólares del colchón “dependen de cada caso en particular” . “Hay zonas grises” , explicó. En ese sentido, el analista indicó que con esto “el Gobierno busca que el mercado se inunde de dólares” .

Según señaló Chacra, uno de los puntos que genera dudas tiene que ver con la presunción de “discrepancia significativa” para los que se adhieran al Impuesto a las Ganancias Simplificado .

Es de recordar que para depositar dólares escondidos el contribuyente tiene que adherirse al nuevo régimen , en el que no se toma en cuenta el incremento patrimonial . La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solo controlará la facturación. Si detecta una discrepancia igual o superior al 15% entre la renta declarada por el contribuyente y la información que tiene el organismo , esa persona puede quedar excluida del régimen .

Otro elemento que puede plantear serios problemas a los contribuyentes son las multas por presentar tarde las declaraciones juradas. Hasta hace poco esas multas eran irrisorias, de solo $200, pero ahora pueden llegar a superar los $400.000.

Tal vez uno de los puntos que más cuestionamientos genera entre los contadores es el hecho de que si el contribuyente recibe de buena fe una factura apócrifa y la incluye en la declaración de gastos perderá todos los beneficios y volverá al régimen general. Se supone que el contribuyente que recibió un documento “trucho” no es responsable.

Dónde se pueden depositar los dólares

Chacra recordó que de acuerdo con la ley el dinero que va a entrar en el sistema debe hacerlo en origen o destino. Pueden ser cuentas del contribuyente en bancos, sociedades de bolsa, billeteras virtuales o de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Pero también pueden pertenecer a una persona a la que se le compra un auto o una casa, por ejemplo.

Es de recordar que hace un par de semanas el Ministerio de Economía convocó a representantes de ALyC, lo que antes se conocía como agentes de Bolsa, para pedirles que difundan los supuestos beneficios de la ley de Inocencia Fiscal.

El régimen en sí mismo “no es un blanqueo”, explicó el especialista, sino que constituye un nuevo planteo donde el fisco es quien tiene que demostrar si una persona ha evadido en caso de que deposite dólares en su cuenta.

El hecho de que no se informen los bienes en el esquema simplificado no quiere decir que ARCA no haga cruces de datos. “El cruce de datos es informático y automático. Si hay incumplimientos no es necesario que haya inspecciones físicas en el lugar”, explicó Chacra.

De esa manera, el nuevo sistema no constituye un blanqueo ni un relajamiento de las normas de control, ni de las normas de prevención de lavado de dinero, explicó el tributarista.

Cuántos dólares se pueden depositar sin justificar el origen

Según explicó Chacra, las normas antilavado no prohíben que las personas depositen dinero en efectivo en los bancos, cualquiera sea su monto.

“No se exige información sobre el origen de los fondos en ventanilla de caja como condición para aceptar el depósito”, explicó.

En ese sentido, señaló que la única obligación es identificar al que deposita cuando se superan 40 salarios mínimos vitales y móviles, lo que equivale a unos $16 millones o alrededor de u$s11.000.

Si bien indicó que la Presunción de Inocencia Fiscal es un enfoque destinado a facilitar —y no impedir— la integración del dinero del colchón, en la práctica los bancos siguen pidiendo documentación que dé cuenta del origen de los fondos, principalmente por normas de compliance internacionales vinculadas a la prevención del lavado de dinero.