Los ADRs avanzan de la mano de YPF que salta 7,5% en Wall Street, gracias a la apuesta de un peso pesado

La city comienza la semana con la mira puesta en las tensiones políticas en el oficialismo y en las novedades de la negociación en Medio Oriente.

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operan en verde con un sorpresivo salto de más del 7% de YPF , gracias a una apuesta a la petrolera nacional por parte de un peso pesado de Wall Street . En paralelo, los bonos en dólares operan dispares, pero el riesgo país anota una leve mejora.

En Nueva York, YPF salta 7,4% gracias a la reciente actualización de las carteras de inversión de Stanley Druckenmiller , quien a través de su firma Duquesne Family Office , ejecutó un movimiento contundente durante el primer trimestre del año al incrementar de manera exponencial su exposición en activos locales, con una preferencia marcada por el sector energético.

Según se desprende del formulario 13F presentado ante la Comisión de Bolsa y de Valores , el inversor adquirió más de 3.000.000 de acciones de la petrolera nacional, una operación valuada en casi u$s150 millones y que consolida a YPF como el cuarto título más relevante de su portafolio personal.

Entre los ADRs también se destacan las subas de Transportadora de Gas del Sur (+3,5%), IRSA (+2,5%) y Pampa Energía (+2,9%).

Paralelamente el S&P Merval avanza 1,9% a 2.758.201,56 puntos básicos y dentro de las acciones que más avanzan se encuentran: YPF (+7,3%), Metrogas (+3,8%), Transportadora de Gas del Sur (+2,6%) y Sociedad Comercial del Plata (+2,4%).

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Con los títulos de deuda soberana mixtos, el riesgo país recorta 4 unidades a 534 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá esta semana para evaluar la segunda revisión del programa vigente con Argentina y autorizar el desembolso adicional previsto de u$s1.000 millones.

En el ámbito local, el mercado continúa con una fuerte incógnita respecto a la inflación y su posible desaceleración, así como la posible reactivación en el consumo.

"La inflación de abril (2,6%) pareció comenzar a convencer al mercado de que los próximos meses podrían mostrar una desinflación más abrupta que la que venía poniendo en precios, si bien aún resta un camino importante por recorrer hasta alinearse con nuestras proyecciones", comentó el agente de liquidación y compensación Facimex.

Por su parte, desde Max Capital, aseguraron: "Las presiones inflacionarias relacionadas con transporte podrían continuar en los próximos meses mientras persista el conflicto en Oriente Medio (...) Aunque los efectos temporales se están disipando, la inercia inflacionaria continúa siendo elevada, lo que probablemente mantenga la inflación ligeramente por encima de 2% en mayo".

"La lectura de mercado es bastante clara, el dato de inflación es bueno y le da más aire al programa económico del Gobierno. La actual administración parece haber logrado algo que durante años se prometió y casi nunca se sostuvo: ordenar las cuentas públicas, bajar la emisión y empezar a reconstruir expectativas. Eso no significa que el partido esté ganado. Significa que el rumbo empieza a tener resultados medibles", dijo Víctor Cantori, director de Bursátil X Inversiones.