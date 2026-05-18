Martín Fierro 2026: todos los ganadores a lo mejor de la televisión + Agregar ámbito en









Por cuarto año consecutivo, la conducción de la gran noche estará a cargo de Santiago del Moro, quien viene de alzarse con la estatuilla de Oro.

Los premios APTRA reconocen a lo mejor de la televisión del último año en rubros como ficción, periodismo, entretenimiento y música.

La industria de la televisión argentina vuelve a vestirse de gala con una nueva edición de los Premios Martín Fierro de TV 2026, que se celebrará en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Organizada por APTRA, la tradicional ceremonia contará por cuarto año consecutivo con la conducción de Santiago del Moro y distinguirá a lo más destacado de la pantalla chica del último año, abarcando rubros que van desde la ficción hasta formatos periodísticos, musicales y de entretenimiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con 9 candidaturas, la miniserie "La voz ausente", liderada por Benjamín Vicuña y Gimena Accardi, se posiciona como la producción favorita de la entrega. El segundo lugar en cantidad de menciones le pertenece a "MasterChef Celebrity" (Telefe) con 7 postulaciones, mientras que un escalón más abajo, con 5 nominaciones cada uno, se ubican "La Voz Argentina", "A la Barbarossa" y "Otro día perdido".

De todos modos, como era de esperarse, el anuncio de las candidaturas no estuvo exento de polémicas; la principal sorpresa y motivo de debate fue la ausencia de Mario Pergolini en la terna de mejor labor en conducción masculina.

Martin Fierro Santiago del Moro La tradicional ceremonia contará por cuarto año consecutivo con la conducción de Santiago del Moro.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de TV 2026, categoría por categoría

El gran sello de los Martín Fierro es que no solo premian a las estrellas del momento, sino también al motor de cada ciclo: los equipos de guion, dirección, producción y técnica que hacen posible la magia en la pantalla chica argentina. A continuación, la lista completa de los nominados: Ficción Amia, la serie (Telefe)

La voz ausente (eltrece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (elnueve) Periodístico Camino a casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión pública (elnueve) Humorístico / de actualidad La noche perfecta (eltrece)

Las chicas de la culpa (eltrece)

Polémica en el bar (América) Deportivo ACTC Media TV (Televisión Pública) - GANADOR

Carburando (eltrece)

Knockout 9 (elnueve) Futbolístico Conmebol Libertadores (Telefe)

Mundial de Clubes (Telefe)

Pasión por el fútbol (eltrece) Noticiero diurno Arriba argentinos (eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Telenueve al mediodía (elnueve) - GANADOR Noticiero nocturno América noticias (América)

Telefe noticias (Telefe)

Telenoche (eltrece) Interés general Almorzando con Juana (eltrece)

DDM (América)

Los profesionales de siempre (elnueve)

Sálvese quien pueda (América)

LAM (América) - GANADOR

Lape club social informativo (América) Musical Hay música siempre (Televisión Pública)

La peña de Morfi (Telefe) - GANADOR

Pasión de sábado (América)

Planeta nueve (elnueve) Magazine A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

Nara que ver (elnueve)

Qué te pasa (Net TV)

Con Carmen (elnueve) Cultural/educativo Argentina de película (América)

Ser humanos (América)

Tierras (Telefe) - GANADOR Entretenimiento Ahora caigo (eltrece)

Buenas noches familia (eltrece)

Pasapalabra (Telefe) Big show La voz Argentina (Telefe)

Medianoche con Jey (elnueve)

Otro día perdido (eltrece) - GANADOR Reality Cuestión de peso (eltrece)

MasterChef Celebrity (Telefe) - GANADOR

Gran Hermano 2025 (Telefe) Gastronomía Ariel en su salsa (Telefe) - GANADOR

Escuela de cocina (elnueve)

Qué mañana! (elnueve) Viajes / turismo Iván de viaje (Telefe)

Por el mundo (Telefe) - GANADORA

Resto del mundo (eltrece) Programa de servicios ADN buena salud (Televisión Pública)

Aire de campo (Televisión Pública)

Intelexis (Net TV)

Mascotas al rescate (América). Jurado Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui (MasterChef Celebrity – Telefe)

Hernán Drago, Pablo Ramírez, Paz Martínez, Manuel Wirzt, Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – elnueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad (La voz Argentina – Telefe) Branded content Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe) - GANADOR

Ponele lo mejor (Casancrem – Danone – Telefe) Labor en conducción femenina Moria Casán (La mañana con Moria – eltrece)

Pamela David (Desayuno americano – América)

Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván – Telefe)

Karina Mazzocco (A la tarde – América)

Wanda Nara (MasterChef Celebrity – Telefe)

Georgina Barbarossa (A la Barbarossa – Telefe); Mariana Fabbiani (DDM – América) Labor en conducción masculina Darío Barassi (Ahora caigo – eltrece)

Iván de Pineda (Pasapalabra e Iván de viaje – Telefe)

Guido Kaczka (The Balls, Buenas noches familia y The Floor, la conquista – eltrece)

Santiago del Moro (Gran Hermano – Telefe)

Nicolás Occhiato (La voz Argentina – Telefe) Labor periodística femenina Carolina Amoroso (Telenoche – eltrece)

Soledad Larghi (América noticias – América)

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha – eltrece) Labor periodística masculina Nelson Castro (Telenoche – eltrece)

Rolando Graña (América noticias y GPS – América)

Mauro Szeta (Lape club social informativo – América)

Germán Paoloski (El noticiero de la gente – Telefe) Cronista / movilero Alejandro Guatti (Intrusos – América)

Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – eltrece)

Martín Salwe (Lape club social informativo – América)

Daniel Roggiano (Buen Telefe, El noticiero de la gente y Telefe noticias – Telefe) Panelista femenina Marcela Feudale (LAM – América)

Edith Hermida (Bendita – elnueve)

Natalie Weber (Pasó en América – América)

Analía Franchín (A la Barbarossa – Telefe) - GANADORA

Mariana Brey (A la Barbarossa – Telefe) Panelista masculino Martín Candalaft (DDM – América)

Paulo Kablan (A la Barbarossa y El noticiero de la gente – Telefe)

Ceferino Reato (Gran Hermano, el debate – Telefe)

Luis Bremer (A la tarde y Desayuno americano – América) Mejor actor César Bordón (La voz ausente – eltrece y Amia, la serie – Telefe)

Luciano Cáceres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve) - GANADOR

Gustavo Garzón (La voz ausente – eltrece)

Benjamín Vicuña (La voz ausente – eltrece) Mejor actriz Gimena Accardi (La voz ausente – eltrece) - GANADORA

Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)

Susú Pecoraro (La voz ausente – eltrece)

Jazmín Stuart (La voz ausente – eltrece) Revelación Laura Grandinetti (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)

Ian Lucas (MasterChef Celebrity – Telefe)

Sofía Gonet (MasterChef Celebrity – Telefe) Autor/guionista Juma Fodde Roma, María Meira, Carlos Zicanelli, Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – eltrece)

Izhar Harlev, Shuki Gur, Givon Snir, Hadar Arazi, Matías Bertilotti y Joaquín Bonet (Amia, la serie – Telefe) Eduardo Pinto, Gabriel Macías y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve) Labor humorística Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – eltrece)

Connie Ballarini (Las chicas de la culpa – eltrece)

Darío Lopilato (Viralizados – América)

Laila Roth (Otro día perdido – eltrece) Director Gustavo Hernández (La voz ausente – eltrece)

Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)

Guillermo Rocamora (Amia, la serie – Telefe) Director de no ficción Claudio Cuscela (Otro día perdido – eltrece)

Fernando Emiliozzi (MasterChef Celebrity y La voz Argentina – Telefe)

Christian Fontan (La noche perfecta, Los 8 escalones, The Balls, Buenas noches familia, Cuestión de peso y The Floor, la conquista – eltrece) Aviso publicitario Decíselo, Quilmes (AB InBev – La América) - GANADOR

Tarjetita, Swiss Medical (La América)

Universo Dada (Grupo Peñaflor – La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois (AB InBev / GUT Buenos Aires) Producción integral La voz Argentina (Telefe)

Otro día perdido (eltrece)

MasterChef Celebrity (Telefe); Telefe noticias (Telefe)