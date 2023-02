Bangladesh: firman acuerdo para aumentar exportaciones tras reabrir la embajada

De esta forma, además de Bangladesh, adonde Cancillería llevó a más de 20 empresarios, las miradas están puestas en los mercados asiáticos. “Son países que, si bien tienen un camino para recorrer en materia social, a la vez tienen una dinámica de crecimiento muy fuerte, que incorpora a millones de personas y eso impacta en el consumo, y en particular en demandas cada vez más diferenciales”, detalló el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

De hecho, de la reapertura de la Embajada Argentina en Dacca, puesta en funcionamiento en 1974 y luego cerrada durante la dictadura militar, participaron una decena de empresarios, de compañías del sector alimenticio y hasta el farmacéutico, como Marolio, Havanna, Arcor, Cargill y Vetanco, donde gestionaron más de 300 reuniones. Pero previamente a la llegada a ese país, Cancillería había realizado una feria comercial en Dubái, con récord de participación de más de 130 empresarios argentinos. “Muchas de las compañías que estuvieron en Emiratos Árabes viajaron luego a Arabia Saudita, donde se encuentran hoy, como parte de las más de 300 acciones que tiene la cancillería para este 2023”, explicó Merediz.

Actualmente, Argentina mantiene con Bangladesh una relación comercial superavitaria. El intercambio comercial durante todo el 2022 fue de u$s 765 millones, de los cuales u$s 742,9 fueron exportaciones argentinas, mientras que u$s 22,1 millones fueron importaciones, por lo que el superávit ascendió a u$s 720,8 millones.

Merediz anticipó que la relación comercial se ampliará, junto con un aumento de las exportaciones por dos vías. Por un lado, por una diversificación en la oferta exportable. Argentina vende fundamentalmente aceite y harina de soja. Según comentaron a este diario, buscarán ampliar las ventas en alimentos, desde fideos, yerba y hasta dulce de leche, pero también en otros sectores, como el farmacéutico, y promover cooperación en el ámbito deportivo, satelital y de ayuda humanitaria.

“A los empresarios les fue espectacular, decían que la gira comercial está superando sus expectativas. La firma de yerba Piporé ya exporta a la India y seguramente gestione llegar a Bangladesh. Los ejecutivos de Havanna, que ya están en Europa, fueron con el objetivo de vender productos y hasta les ofrecieron la posibilidad de abrir locales”, reveló Merediz. Este lunes hubo reuniones comerciales, que seguirán este martes.

Además, la otra estrategia será la de mejorar el flujo comercial. Este martes se firmará en la Embajada Argentina en Dacca un acuerdo que va a mejorar el mecanismo de gestión de compras por parte de Bangladesh, un esquema de adquisiciones que permitirá aumentar las ventas, dado que era un requerimiento que estaban pidiendo las empresas argentinas. La gestión se hará con una empresa pública del gobierno de Bangladesh que demanda alimentos. “Con la guerra en Ucrania, Argentina se transforma en un país abastecedor seguro y confiable”, explicó Merediz.

En Cancillería aseguran que las gestiones para la reapertura comenzaron a principios de 2022, previo al mundial de fútbol, cuando se viralizaron los videos de festejos con la población de Bangladesh fanatizada con la selección nacional. Sin dudas, aseguran que el “soft power” modo futbolero también funciona. “Hay que aprovechar la marca de la selección y la oportunidad que abre el fútbol, es una vinculación histórica, es muy emotivo el afecto que tienen por Argentina, se ven muchísimas camisetas en la calle, también te paran para hablarte de Messi”, contó Merediz.

Ante la consulta de si Bangladesh buscará aumentar sus exportaciones a Argentina, siendo un país con una plataforma de ventas muy fuerte en materia textil, Merediz aseguró: “Estamos abiertos a generar acciones de intercambio, pero no es el esquema que se está trabajando hoy. Por su estructura productiva, Bangladesh está en la búsqueda de muchos productos argentinos”.