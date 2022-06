La fortaleza del dólar y la caída del oro afectan las reservas del BCRA

Por lo tanto el stock de reservas que tiene el BCRA no parece ser todo lo que luce. No tiene casi reservas propias o líquidas disponibles. En realidad no extraña esta situación, sino que es parte de lo que se refleja diariamente en la puja entre los importadores, los deudores, los atesoradores y demás demandantes de divisas del BCRA, ante el bajo stock disponible. Pero además de que las reservas que dice tener no solo no son del Central, sino que son prestadas como el caso de los swap de monedas con bancos centrales y otras entidades, o los mismos encajes de los depósitos privados en dólares, encima sufre por la composición implícita de las mismas. Porque solo el swap con China, que fue pergeñado durante la gestión de Martín Redrado y luego potenciado en la de Federico Sturzenegger, hoy suma 130.000 millones de yuanes, que equivalen aproximadamente a unos u$s19.400 millones. ¿Qué ocurrió? Entre la depreciación del yuan iniciada a mediados de abril pasado por motivos idiosincráticos y la fortaleza que fue ganando el dólar, ante la expectativa de la suba de la tasa de la Fed, contra todas las monedas, incluso, obviamente, frente a la divisa china, significó que el valor del swap vigente con el Banco Popular de China (BPoCh) bajara en el equivalente de más de u$s1.000 millones. Vale recordar que desde agosto del 2021 hasta mediados de febrero pasado el yuan experimentó una sostenida apreciación al pasar de niveles de 6,5 por dólar a menos de 6,3 yuanes por dólar. Este período implicó una mejora de la posición de reservas del BCRA por esta apreciación del yuan. Pero a partir de fines de febrero pasado el yuan comenzó un derrotero bajista, depreciándose frente al dólar en más de un 5%. Pasó de cotizar de 6,3 yuanes por dólar hasta un máximo de 6,8 a principios de mayo pasado. En las últimas semanas llegó a acompañar el retroceso del dólar y bajó hasta los 6,6 pero ahora opera en torno de los 6,71 yuanes. Por lo tanto la actual depreciación del yuan impacta directamente sobre el equivalente del swap de divisas entre el BCRA y el BPoCh. Ello se ve en los números del balance semanal del BCRA donde el swap Chino pasó de unos u$s20.385 millones a u$s19.394 millones a fines de mayo pasado. Cabe señalar que no solo sufre el BCRA, sino también otras víctimas, porque el BPoCh tiene firmados acuerdos de intercambio de divisas (swap) con más de 30 bancos centrales de todo el mundo por un valor nominal total de alrededor de 3,5 billones de yenes.