Carteles con la consigna "Axel o Milei" recalientan la interna del peronismo + Agregar ámbito en









Las pintadas aparecieron en La Plata y algunos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, y fueron interpretadas como una señal de respaldo político al gobernador en medio de las diferencias con el kirchnerismo duro. La movida llegó después de que sectores alineados con Cristina Kirchner reclamaran mayor definición sobre el liderazgo interno y la estrategia opositora frente al Gobierno.

Los afiches que impulsan a Axel Kicillof de cara a 2027. La Patria es el Otro

La aparición de carteles con la frase “Axel o Milei” en distintos puntos de La Plata y la Ciudad de Buenos Aires volvió a exponer la tensión interna que atraviesa el peronismo bonaerense entre el sector que impulsa la proyección nacional de Axel Kicillof y el kirchnerismo más alineado con Cristina Kirchner. Las pintadas fueron atribuidas a la agrupación La Patria es el Otro, referenciada en Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los dirigentes más cercanos al gobernador.

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La movida apareció pocos días después de un acto partidario en el que sectores kirchneristas reclamaron públicamente que Kicillof se pronuncie con más firmeza sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y profundice el vínculo político con la expresidenta. En el entorno camporista sostienen que la interna sólo podrá encauzarse si el gobernador retoma un diálogo directo con la exmandataria, mientras cerca de Kicillof buscan correrse de la disputa y concentrarse en la construcción de su espacio Movimiento Derecho al Futuro.

Los carteles fueron interpretados en el peronismo como algo más que una consigna callejera. En distintos sectores del PJ bonaerense leyeron el mensaje como un intento de ordenar la discusión interna detrás de la figura de Kicillof frente al gobierno de Javier Milei y, al mismo tiempo, como una señal de autonomía respecto del liderazgo tradicional del kirchnerismo.

El PJ se reúne en congreso partidario en medio de la tensión interna El Partido Justicialista realizará este martes desde las 11 un nuevo congreso partidario atravesado por las diferencias entre el sector alineado con Axel Kicillof y el kirchnerismo duro, en un clima de creciente tensión por el liderazgo opositor frente al gobierno de Javier Milei. La convocatoria llega después de semanas de mensajes cruzados, reclamos internos y movimientos políticos que volvieron a dejar expuesta la disputa dentro del peronismo provincial.

El encuentro servirá además para empezar a ordenar la estrategia electoral y discutir la situación política nacional en medio de los intentos del PJ por reorganizarse tras la derrota presidencial de 2023. En distintos sectores del peronismo esperan señales de acercamiento entre el gobernador y el núcleo político más cercano a Cristina Kirchner, aunque persisten las diferencias sobre el armado partidario y el rumbo que debe tomar la oposición.