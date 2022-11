Lo que se dice en las mesas

Las conversaciones, encuentros, diálogos y tertulias financieras ya se volvieron repetitivas. Quizás como fiel reflejo de la apatía local y de la falta de un horizonte claro. En las mesas como en los zoom con consultores coinciden en que acá no hay ni plan ni interesa tener uno. El único plan que hay es el de llegar a la soja de segundo bimestre del 2023. “No hay plan, y no saben cómo llegar”, advirtió un veterano consultor. Al fin de cuentas todo se resume en cuántas reservas le quedan al BCRA para atravesar el desierto de los próximos meses. El número mágico es 999. Pero no el número invertido maléfico, sino que todo está en función de que alcancen los dólares del “dólar soja” hasta marzo. Ni que hablar que en enero hay que pagar los cupones de los bonos del canje de Guzmán. Por eso el BCRA tiene que vender menos de u$s1.000 millones por mes. Al ministro Massa, que ya fue bautizado como Caruso Lombardi, porque sólo viene para evitar el descenso, o sea, la crisis terminal, ya los sub-60 lo apodan “Pipo Mancera”, sacando de la galera todo tipo de cotillones, como el dólar Coldplay, el Qatar, el Tecno, el Turista extranjero, etc., etc. Todo piñata, nada consistente. Encima, el panorama internacional se sigue enturbiando. Fue muy recomendado el artículo de Thomas Friedman en el New York Times (How China lost America) donde analiza no solo el éxodo de las multinacionales de China, sino cómo cambió la mirada de los estadounidenses sobre el gigante asiático: en 2012 un 40% tenía una visión desfavorable de China, hoy son el 80%. Parte de la culpa se la adjudican a Xi Jinping. Lo cierto, explicaron en un zoom desde Wall Street, es que la administración Biden puso en marcha la guerra fría que inició Trump, y ahora el peligro es que se espiralice o deje de ser fría. El mundo cambió, fue la sentencia. Habrá que estar preparados, aconsejaron.