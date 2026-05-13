La economía de la eurozona perdió impulso en el primer trimestre y crecen las señales de desaceleración + Agregar ámbito en









El PBI de la eurozona avanzó apenas 0,1% entre enero y marzo, afectado por el impacto inicial de la guerra en Medio Oriente y la debilidad industrial. Alemania logró una leve mejora, mientras Francia se estancó y la producción industrial volvió a caer más de lo esperado.

Crece la atención sobre los datos económicos de Europa, en medio de la guerra. Foto: BCE

La economía de la eurozona mostró una fuerte desaceleración en el primer trimestre de 2026 y encendió nuevas señales de alerta sobre la recuperación del bloque europeo en medio de la guerra en Medio Oriente, la presión energética y la debilidad industrial.

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Según la estimación preliminar publicada por Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea, el Producto Interno Bruto (PIB) de la eurozona creció apenas 0,1% entre enero y marzo, una décima menos que en el trimestre previo y en línea con las previsiones del mercado.

El dato ya incorpora el impacto inicial del conflicto bélico en Medio Oriente y las tensiones sobre el petróleo internacional, factores que comenzaron a afectar el clima económico y las expectativas empresariales en Europa. En el conjunto de la Unión Europea, la actividad logró sostener un crecimiento algo mayor, del 0,2% trimestral.

Qué países fueron los de mayor y menor crecimiento Entre los países con mejor desempeño aparecieron Finlandia, con un crecimiento de 0,9%, Hungría con 0,8% y Bulgaria con 0,7%. En contraste, Irlanda registró la mayor caída de actividad, con una contracción del 2%, seguida por Lituania (-0,4%) y Suecia y Rumania (-0,2%).

Dentro de las principales economías del bloque, España volvió a liderar el crecimiento con una expansión de 0,6%, mientras que Alemania mostró una leve recuperación de 0,3% tras varios meses de debilidad económica. Italia avanzó 0,2%, aunque Francia volvió a mostrar estancamiento y registró crecimiento nulo durante el período.

En términos interanuales, la economía de la eurozona creció 0,8%, por debajo del 1,3% registrado en el trimestre anterior. En toda la Unión Europea, el crecimiento anual se desaceleró del 1,4% al 1%. La desaceleración se sintió en la eurozona y en la Unión Europea, con un alza del 0,4% en ambos casos en los tres primeros meses del año, frente al 0,7% en los tres precedentes. En términos interanuales, la economía de la eurozona creció 0,8%, por debajo del 1,3% del trimestre anterior La industria europea sigue debilitada La desaceleración también quedó reflejada en los datos industriales. Eurostat informó que la producción industrial de la eurozona avanzó apenas 0,2% mensual en marzo, por debajo del 0,3% esperado por los analistas. Además, el organismo revisó a la baja los datos de febrero, desde un crecimiento de 0,4% a 0,2%. En la comparación interanual, la producción industrial de los 19 países que integran la eurozona cayó 2,1% en marzo, una baja más profunda que la prevista por el mercado, que esperaba una contracción de 1,7%. El deterioro industrial refleja el impacto combinado de la debilidad de la demanda, el encarecimiento energético y la incertidumbre global derivada de la guerra y las tensiones comerciales internacionales. En ese contexto, crecen las dudas sobre la capacidad de Europa para sostener una recuperación económica firme durante el resto de 2026, especialmente si persiste la volatilidad energética y el petróleo continúa operando en niveles elevados.