El ajuste técnico que hay que hacer al Tesla para mejorar la visualización del auto

Una herramienta que permite modificar la configuración de la imagen digital del vehículo en la pantalla táctil, para incrementar la experiencia usuaria.

Los usuarios de Tesla equipados con procesadores Intel pueden modificar un detalle de configuración, para mejorar la imagen digital del vehículo en la pantalla táctil. La opción se encuentra dentro de Paint Shop , una herramienta incluida en el ecosistema del auto, y permite cambiar el nivel de opacidad de las ventanas virtuales del avatar.

Tesla mantuvo la mayoría de las funciones de software para ambas plataformas. Sin embargo, la calidad visual del avatar presenta limitaciones en los vehículos más antiguos, debido a la capacidad de procesamiento disponible en esos equipos.

La actualización de software incorporó visualizaciones de alta fidelidad para los autos estacionados. El sistema añadió reflejos realistas, efectos de iluminación y una estética basada en Unreal Engine. Tesla reservó esas mejoras para los modelos con procesadores AMD Ryzen, porque demandan una potencia gráfica superior.

Los vehículos con Intel Atom continúan recibiendo nuevas funciones, aunque no acceden a la interfaz interactiva de pantalla completa presente en las unidades más recientes. La principal diferencia aparece en la transparencia de los vidrios virtuales, un aspecto que modifica la percepción estética del auto dentro del sistema multimedia.

El software de los Tesla con Intel oscurece los cristales de manera casi total. Esa decisión apunta a reducir la carga sobre el hardware y conservar estabilidad en la interfaz. La representación digital del vehículo adopta así una apariencia menos realista frente a los modelos equipados con AMD. Tesla aplicó este criterio para sostener la compatibilidad entre generaciones de vehículos. La marca priorizó la continuidad de funciones y dejó algunos cambios gráficos reservados para equipos con mayor capacidad técnica.

Los modelos fabricados entre 2018 y finales de 2021 incorporaron el procesador Intel Atom Apollo Lake, conocido como MCU2. Ese chip permitió una experiencia sólida en navegación, reproducción multimedia y administración de cámaras. El sistema también soportó funciones como Sentry Mode y el navegador integrado.

Las limitaciones aparecen con tareas más exigentes desde el punto de vista gráfico. Los vehículos con Intel no ejecutan videojuegos de alta demanda ni acceden a la interfaz tridimensional más avanzada disponible en los Tesla recientes. Algunas aplicaciones también presentan tiempos de carga más extensos en comparación con los modelos actuales.

A pesar de esas restricciones, los Tesla con Intel conservan acceso a casi todas las funciones principales del ecosistema de la marca. Las actualizaciones de software continúan activas y el rendimiento general mantiene un nivel suficiente para la mayoría de los usuarios.

logo tesla

Paint shop: la herramienta de personalización de Tesla

Tesla incorporó Paint Shop durante la actualización navideña de 2025. La aplicación se encuentra dentro de Toybox y permite personalizar distintos elementos visuales del vehículo digital. Entre las opciones disponibles aparecen cambios de color, vinilos, matrículas y configuraciones vinculadas al tinte de ventanas.

El ajuste recomendado para mejorar la visualización consiste en reducir la oscuridad de los cristales virtuales. Esa modificación cambia la apariencia del avatar tanto en la pantalla central del vehículo como en la aplicación móvil de Tesla.

El procedimiento incluye los siguientes pasos:

abrir Toybox desde el cajón de aplicaciones de la pantalla táctil

ingresar a Paint Shop

seleccionar la pestaña “Tinte”

mover el control deslizante hasta reducir la opacidad al 0% o a un nivel bajo

guardar la configuración elegida

La modificación permite visualizar el interior digital del auto y mejora el aspecto general de la representación gráfica. El avatar adquiere una imagen más cercana a la estética presente en los Tesla con AMD, especialmente en escenarios donde la iluminación y los reflejos ocupan un rol central.

La sincronización automática también traslada el cambio a la app móvil de Tesla. Los usuarios observan la nueva configuración en todos los puntos de acceso vinculados al vehículo digital. Cada plataforma recibe mejoras constantes mediante actualizaciones remotas, aunque algunas funciones visuales dependen del procesador instalado en cada unidad.