Sergio Uñac confirmó que será candidato a presidente en las elecciones 2027 + Seguir en









El exgobernador sanjuanino reveló sus intenciones de cara a los próximos comicios, aunque adelantó que se trata de una decisión "unilateral y personal".

Sergio Uñac reveló sus intenciones de ser candidato a presidente.

El exgobernador de San Juan Sergio Uñac confirmó este martes su intención de presentarse como candidato a presidente en las próximas elecciones. "Es una decisión unilateral y personal", aseguró en una entrevista.

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El exmandatario provincial consideró además que el peronismo debe abrir una discusión interna sobre las futuras candidaturas presidenciales. “Todos coinciden en que el peronismo tiene que discutir candidaturas. Si no, ¿de qué manera lo vamos a hacer?”, planteó en diálogo con el canal de streaming Blender.

En ese sentido, sostuvo que las definiciones deberían surgir “sentados en una mesa” y mediante “el mecanismo del acuerdo”, en medio de las tensiones y reacomodamientos dentro de la oposición de cara al próximo escenario electoral.

Además, Uñac reconoció que ve a Kicillof como un “contrincante directo” dentro del espacio peronista, en momentos en que distintos sectores comienzan a posicionarse para disputar el liderazgo opositor.

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