BCRA volvió a vender tras 27 ruedas, pero dicen que no altera la tendencia

En el segmento de contado se operaron durante el día de ayer unos u$s200,582 millones.

“Se notó menor afluencia de los exportadores, seguramente por temas operativos derivados de las continuas medidas de fuerza que cortan rutas y demás. No creo que sea un cambio de tendencia, más bien me parece algo puntual”, destacó el operador de cambios de PR, Gustavo Quintana. Otra fuente de mercado aseguró: “Lo de ayer no significa un cambio de nada. No es un día a día. Vemos que la tendencia sigue a favor del Central”.

Por otro lado, en el Banco Central creen que en febrero sí van a observarse más compras que ventas, pero mantienen expectativas que cuando se consolide el 2021 se van a haber acumulado reservas netas.

En lo que refiere a las reservas brutas de la entidad, ayer las mismas finalizaron el día en u$s39.779 millones, lo que implica una caída de u$s32 millones respecto de lo que se observaba el lunes.

En un Webinar reciente, el estratega del broker Cohen, Martín Polo, señaló respecto de la situación de las tenencias del Banco Central: “Los precios de los productos que exporta Argentina crecieron 52% en el año y, además, mejoraron los pronósticos climáticos, por lo que todo apunta a que este año podemos tener entre u$s4.000 y u$s5.000 millones más en materia de ingresos por exportaciones del agro. No es la solución para nuestras cuentas externas, pero esta situación le da tiempo al Banco Central en este zigzagueo que sufre con respecto a las reservas”.

En esa presentación, Polo consignó que al 23 de noviembre pasado al BCRA le quedaban solo u$s2.888 millones de reservas netas, según sus cálculos, por lo que todos los cañones apuntaban a un salto en el tipo de cambio. La mejora sustancial de diciembre (mes en el que el BCRA compró u$s608 millones netos) aportó oxígeno a la estrategia de no devaluar.

Cotizaciones

En lo que refiere a las cotizaciones del dólar, lo principal es que el blue cayó hasta los $157 y lleva una baja de $9 en lo que va del año. Al respecto, el analista financiero Christian Buteler comentó: “Cuando miro la película entera y veo que en el año pasado creció más de 110% el blue, ¿podemos hablar de calma? Subió 3 veces el valor de la inflación oficial. Por otro lado, a la gente hoy le conviene mucho más comprar MEP que blue. Es legal, es seguro y tenés la suerte de que el Gobierno mantenga tranquilo el MEP con sus intervenciones en el mercado de bonos”.

Respecto de las divisas bursátiles, el contado con liquidación (CCL) subió 58 centavos y finalizó en $147,88 y el mencionado MEP se movió 12 centavos al alza para terminar en $145,48.

En el segmento oficial continúan las dosis homeopáticas. El mayorista avanzó 13 centavos, hasta los $86,21. De esta forma, la brecha con el CCL es del 71,53%. En tanto, el gap con el blue se ubica en 82,11%.

El que mira por encima a los dólares bursátiles es el que se compra a través del home banking, que se ubica en $151,42.

“El MEP, el contado con liquidación y el blue son tres mercados suficientemente chicos como para que cualquier movimiento fuerte de la demanda haga mover el precio. Pero para que esos movimientos de la demanda sean bruscos debe haber una expectativa de devaluación inmediata y esa expectativa desapareció en los últimos tiempos”, afirmó Martín Kalos, director de la consultora EPyCA. Kalos también aclaró que los precios en los dólares financieros vienen siendo aplacados, también, por las intervenciones de organismos oficiales en los mercados bursátiles.

Más allá de las intervenciones vía compra y venta de bonos, ayer la Comisión Nacional de Valores (CNV) realizó inspecciones en algunas de las ALyC, para seguir de cerca la operatoria de divisas vía CCL y MEP.