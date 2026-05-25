Se confirmó la lesión de Lionel Messi a días del Mundial 2026: qué tiene + Agregar ámbito en









El capitán de la selección encendió las alarmas tras pedir el cambio en el último encuentro del Inter de Miami por la MLS, debido a una molestia en su pierna izquierda. En las últimas horas, se conocieron los resultados de los estudios.

Se confirmó la lesión de Lionel Messi a días del Mundial 2026: qué tiene. Marcelo Endelli/Getty Images

Lionel Messi encendió todas las alarmas en el último partido del Inter de Miami tras ser reemplazado por una molestia en su pierna izquierda. A 16 días del Mundial 2026, el astro argentino se sometió a una serie de estudios para descartar una lesión de gravedad.

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Si bien en un primer momento se habló de una posible fatiga muscular, el capitán de la Selección Argentina se realizó chequeos al día siguiente del partido para eliminar dudas de lo sucedido y dar tranquilidad al cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Según confirmaron fuentes de la selección argentina a Infobae, el diagnóstico lanzó una leve distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda. Esta mínima ruptura de fibras le demandará un tiempo de recuperación entre 10 y 14 días.

Con el informe de los estudios descartando cualquier tipo de lesión de gravedad, habrá que ver si Messi estará disponible para los amistosos previos a la Copa del Mundo contra Honduras e Islandia, aunque todo indica que llegará sin problemas al debut contra Argelia el próximo 16 de junio en Kansas.

lionel messi El rosarino abandonó el campo durante el segundo tiempo del triunfo 6-4 de Inter Miami por la MLS.

Messi encendió las alarmas en Argentina El rosarino abandonó el campo durante el segundo tiempo del triunfo 6-4 de Inter Miami por la MLS tomándose la parte posterior de la pierna izquierda. Tras pedir el cambio, se dirigió directamente al vestuario, lo que generó preocupación tanto en su club como en el entorno de la Selección. Tras el encuentro, el entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, explicó que la decisión de reemplazarlo estuvo relacionada con el desgaste físico y las condiciones del campo de juego. “Estaba fatigado y el campo estaba pesado. Ante la duda siempre uno trata de que no arriesgue”, señaló el técnico al referirse a la situación del capitán argentino. La situación física de Messi se sumó a otras preocupaciones que siguen de cerca en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Futbolistas como Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás González y Emiliano Martínez también arrastran distintas molestias físicas mientras intentan llegar en plenitud a la Copa del Mundo. Tras los estudios del diez, y al ya haber finalizado la competencia en la MLS, quedará a disposición de Lionel Scaloni para sumarse a los entrenamientos de la selección argentina para la cita mundialista.

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