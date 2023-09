Billeteras virtuales: Mercado Pago, BCRA y el debate por la seguridad de las transferencias

Ariel Setton, economista especialista en medios de pago e inclusión financiera, asegura que en realidad “se está repensando la manera de ingresar dinero a las aplicaciones, no solo para Mercado Pago, sino cualquier otra fintech, o mismo entre bancos”.

Para el especialista, la problemática del DEBIN, el sistema que se implementó en 2017, es que facilita el ingreso de fondos, “a costa de no poder revertir o limitar como usuario su aplicación”. Por lo tanto, frente al robo del celular, “lo que hacen es fondear las billeteras virtuales con todas las cuentas dadas de alta en el sistema y como usuario no podes hacer absolutamente nada para interrumpirlo”. En cambio, la implementación de transferencias pull busca darle más maniobrabilidad a los usuarios, “que podrían deshabilitar el acceso a su dinero ingresando a las cuentas bancarias (en una PC por ejemplo)”.

De todos modos, para Setton, hay una contraparte relacionada a la operación inicial. “Hay que ingresar el usuario y clave bancaria, no el CBU, y eso puede generar alguna dificultad a los usuarios”.

Sin embargo, desde Mercado Pago no opinan lo mismo. En un fuerte comunicado difundido a través de sus redes sociales, determinaron que la medida “es un nuevo ataque directo a la inclusión financiera, que afectará de forma negativa la experiencia de millones de usuarios e inducirá al uso del efectivo”. La empresa de Marcos Galperín entiende que se verán afectados cuatro millones de usuarios y que en las pruebas del sistema de Transferencias Pull, “9 de cada 10 personas no logra ingresar dinero a sus cuentas al verse obligados a atravesar múltiples pasos en sus home banking e incluso, con algunos bancos, a acercarse a un cajero automático”.

Desde el BCRA aseguran haber probado la nueva modalidad y comprueban su funcionamiento. “Es raro porque siempre estuvieron liderando las cuestiones técnicas y ahora dicen que en dos meses no pueden resolver un problema”, cuestionan desde el Gobierno. Además, insisten no solo con que los cambios son para todas las billeteras, sino que los DEBIN “eran para pagos, no para transferencias ni fondeo, lo que también genera problemas para usuarios estafados”, ya que hay una diferencia de trato sustancial entre los bancos y billeteras virtuales cuando un usuario es estafado.

En ese sentido, desde la empresa We Live Security, alertan que desde la implementación del DEBIN se detectaron estafas que hicieron perder grandes sumas de dinero. “Los delincuentes engañan a los usuarios induciéndolos a que acepten un débito, haciéndoles creer que están aceptando una transferencia. El engaño se da cuando la víctima necesita cobrar una suma de dinero (por una venta de servicios o productos, por ejemplo)”.

En otros casos, de acuerdo a la empresa, la víctima, que debe realizar un pago a un tercero, es contactada por estafadores suplantando la identidad de esa persona y la engañan enviándoles una orden DEBIN, que irá a acreditarse a la cuenta del estafador en lugar del acreedor legítimo. Según el economista Martín Burgos, si las transferencias pueden realizarse desde el saldo bancario o de la billtera, los riesgos operativos para el usuario “son relevantes”, ya que no todas las fintechs “cuentan con protocolos de reversión de operaciones denunciadas como ilícitas”. El dinero electrónico no bancario bajo insuficiente regulación “ofrece a la empresa multiplicar sus ganancias al ofrecer distintos servicios al cliente”.

Por último, Mercado Pago hizo hincapié en que su cuenta digital mantiene un rendimiento activo del dinero a una tasa del 94,6% anual, en alusión a la competencia que genera a las cuentas bancarias tradicionales y sus instrumentos de inversión. Lo cierto es que, de acuerdo a la empresa de servicios financieros MONI, las billeteras virtuales se eligen como medio de pago un 61,9% más que en junio del año pasado. Representa un alza significativa a comparación de junio de 2020, cuando el 48,4% de los encuestados optaba por las billeteras como método de pago. Además, según los registros del BCRA, ya hay 48 billeteras digitales en danza interoperables de diferentes fintechs y los pagos digitales representan más del 50% de las transacciones financieras.