Santiago Bausili se reunió con el presidente del Banco Popular de China y avanzan las conversaciones para renovar el swap

El presidente del Banco Central participó de un foro internacional en Shanghái y se reunió con el titular del Banco Popular de China en un contexto marcado por las negociaciones para renovar el swap de monedas.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , Santiago Bausili , participó esta semana de un simposio internacional organizado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el Banco Popular de China (PBoC) en Shanghái, donde además mantuvo una reunión con el titular de la autoridad monetaria china, Pan Gongsheng.

Durante el encuentro, las autoridades monetarias de ambos países intercambiaron visiones sobre la situación económica y financiera internacional, analizaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento del sistema monetario global y dialogaron sobre temas de interés común en materia de cooperación entre bancos centrales. Además, según trascendió, las conversaciones para extender el acuerdo se encuentran bien encaminadas, aunque todavía restan instancias administrativas antes de su formalización .

La expectativa es que la renovación se concrete durante agosto y mantenga condiciones similares a las vigentes . Actualmente, el swap contempla un monto equivalente a unos 130.000 millones de yuanes, cerca de u$s19.200 millones .

La reunión se desarrolló en un contexto particularmente relevante para la relación financiera entre Argentina y China, mientras el Gobierno avanza en la renovación del acuerdo de swap de monedas entre ambos países, uno de los instrumentos más importantes dentro de la estructura de reservas internacionales del Banco Central.

Según surge de los Estados Contables 2025 de la entidad monetaria, el uso del tramo activado del swap mostró una fuerte reducción durante el último año. A fines de 2024, el saldo utilizado ascendía a 21.000 millones de yuanes, mientras que al cierre de 2025 se ubicaba en torno a los 7.000 millones de yuanes. La disminución también se reflejó en términos de dólares, al pasar de aproximadamente u$s3.097 millones a cerca de u$s1.032 millones.

La reducción del uso del instrumento se produjo en paralelo a una mejora de la posición cambiaria del Banco Central y a una estrategia orientada a fortalecer el perfil de reservas internacionales. En ese marco, la entidad avanzó en la devolución de parte de los fondos utilizados, al tiempo que incrementó las compras netas de divisas en el mercado de cambios.

Pese a esa disminución del tramo activado, Bausili afirmó que el swap continúa siendo una herramienta central para la administración financiera del organismo y descartó que exista algún plan para desactivarlo. El funcionario explicó que el acuerdo marco permanece plenamente vigente y recordó que se trata de un mecanismo que habitualmente se renueva cada tres años mediante acuerdos entre ambas autoridades monetarias.

La continuidad del acuerdo es considerada estratégica por el equipo económico. Actualmente, el Gobierno analiza extender el convenio por un nuevo período de tres años, en línea con el esquema vigente desde su implementación. La renovación permitiría mantener una fuente adicional de respaldo para las reservas internacionales y reforzar la capacidad operativa del Banco Central en un escenario internacional caracterizado por tasas de interés elevadas, tensiones geopolíticas y una mayor competencia global por el financiamiento.