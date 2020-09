El impuesto al dólar en Argentina podría disparar la compra de criptomonedas

Y es que cada día más personas se refugiaban en el dólar como medida de respuesta ante la inflación del país, por lo que el BCRA tomó la decisión de implementar una tasa por concepto de adelanto al impuesto de las Ganancias o Bienes Personales de un 35%, lo que se suma al 30% ya aplicado por impuesto País. Además de la restricción a la cantidad comprada, que no puede superar los 200 dólares por mes.

Pero en la crisis es donde surgen las mayores oportunidades. Las criptomonedas han servido desde años como refugio contra las turbulencias económicas y Argentina no es la excepción.

¿Qué mejor oportunidad para probar suerte con el dinero del futuro? Ya muchos ahorristas e inversionistas en Argentina han diversificado su portafolio con criptoactivos, especialmente en Bitcoin, la mayor criptomoneda por capitalización de mercado.

El impuesto al dólar como una oportunidad para llegar al futuro

El cepo cambiario instaurado en Argentina no ha dejado más opción que recurrir a mercados alternativos para resguardar el capital, incluso para ganar más. El Bitcoin no es un concepto nuevo para muchos argentinos, ya que incluso en la capital del país se ha inaugurado un cajero de Bitcoin que opera con dólares.

Las posibilidades en el mercado de las criptomonedas son infinitas, desde token basados en commodities hasta stablecoin. El dinero fiduciario es cosa del pasado. Incluso, las personas que tenían sus ahorros en Bitcoin, con esta decisión del banco central vieron cómo sus arcas aumentaban en pesos.

Y es que no es solo como protección contra la devaluación del peso. Inversores a lo largo del globo han decidido cambiar sus dólares por Bitcoin debido a sus múltiples ventajas: emisión predefinida de 21 millones, una moneda que no está controlada por ningún banco central y la seguridad en sus transacciones.

No solo el peso está en la cuerda floja, el dólar también peligra

Decir que el reinado del dólar terminará pronto sería una afirmación exagerada, pero sí es evidente que su poder está cada día en franca disminución. Las políticas de expansión cuantitativa de la FED, inyectando millones de dólares en la economía, solo ha llevado a que se tambalee su valor.

El reciente récord al que llegó el precio del oro confirmó que cada vez hay más personas buscando abandonar la falsa seguridad que antes daba el dólar. Sin embargo, hasta el oro se ha rendido ante la criptomoneda más famosa.

Ya no podemos hablar del oro como el único activo refugio, el Bitcoin llegó para quedarse, especialmente en economías inestables y con una política monetaria controladora y fluctuante.

Asimismo, las altcoins han visto un repunte en este año de crisis económica mundial por la llegada de la pandemia de Covid-19 y las medidas tomadas por los gobiernos para frenar los contagios, que han frenado las economías.

Las finanzas descentralizadas ganan impulso con PrimeXBT

Al principio, el mundo de las finanzas digitales y descentralizadas puede ser algo intimidante, pero no tiene por qué serlo. Elegir una plataforma confiable es clave para que el proceso no sea un dolor de cabeza. ¿Qué mejor que una plataforma conocida por su versatilidad y seguridad?

PrimeXBT, una galardonada plataforma de trading con apalancamiento basada en Bitcoin, ofrece una amplia gama de índices bursátiles globales junto con commodities, oro, plata, forex y criptomonedas como Bitcoin y Ethereum.

Incluso, incursionar en el mundo de las finanzas y de la bolsa es ahora más fácil gracias al nuevo módulo de copy-trading Covesting, lanzado recientemente en la plataforma. Con esta función, toda aquella persona sin experiencia puede copiar las estrategias que implementan traders expertos y así invertir con una red de seguridad.

Por supuesto hay un riesgo asociado ya que existe la posibilidad de sufrir pérdidas parciales e incluso totales de su inversión inicial, y por lo tanto no debe invertir dinero que no se encuentre en condición de perder. ¿Pero no lo hay también en dejar todo su dinero en pesos?

La compañía cuenta con un impresionante volumen diario promedio de 375.000.000 y tiene más de 12 proveedores de liquidez. Lo mejor es que el registro en la página toma solo 40 segundos.

Además, abarca 150 países con una amplia gama de herramientas para el trading y tiene un especial enfoque en América Latina, especialmente tras el nombramiento de Iván Marchena, ex-ejecutivo de desarrollo comercial de Libertex Group Latam, como vicepresidente de operaciones para América Latina.