Blanqueo: para el mercado, podrían ingresar u$s5.000 millones a las cuentas especiales

A parte de ese dato, la consultora 1816 hace algunas proyecciones, en tanto parte de la premisa que la operación de exteriorización de capitales no fue lanzada con el objetivo de recaudar impuestos sino de reunir más dólares.

El informe señala que en el documento que se acordó con el organismo con sede en Washington figura que la recaudación del impuesto especial sería del 0,3% del PBI, lo que indica que el gobierno espera declaraciones por más de u$s40.000 millones, teniendo en cuenta que los importes menores a u$s100.000 no pagan impuesto , ni tampoco aquellos que superando esa cifra tengan el dinero en una cuenta especial hasta el 31 de diciembre de 2025.

“ Si hubiera que tirar un número: 50.000 personas blanqueando u$s100.000 se trataría de u$s5.000 millones que no estarían pagando el impuesto”, señala el reporte de 1816. Al respecto, la consultora considera que “es muy difícil plantear cifras alternativas” a las del gobierno porque se considera que hay “mucho stock”.

“Los activos argentinos fuera del sistema financiero suman u$s400.000 millones tomando datos del INDEC y de eso calculamos que son u$s200.000 millones en el país en efectivo”, precisa el reporte el cual destaca que es un monto 70% superior al que había al momento del anterior blanqueo del gobierno de Mauricio Macri.

También se considera que las condiciones para adherir “son muy atractivas”, ya que prácticamente se brindan alternativas para que no se pague el impuesto, y si se paga el importe es bajo, sobre todo si se lo compara con el de Macri que era el 10%.

Ahora bien, lo que todavía tiene en contra el programa de exteriorización es todo lo que ocurrió luego de la operación del 2016. Se prometió estabilidad fiscal y a los pocos meses a los que habían entrado les aplicaron un incremento de las alícuotas de Bienes Personales. La más alta, por bienes en el exterior, había quedado en el 2,25%.

En definitiva, en el mercado se espera que podrían ingresar hasta u$s5.000 millones que se van a hacer notar. Los que dejen su dinero en cuentas especiales, tendrán la oportunidad de hacer inversiones en fondos comunes y bonos públicos.

Por otro lado, se espera que podrían sumar a las reservas unos u$s1.500 millones más, por vía de los encajes en las cuentas en moneda extranjera. A esto, Caputo le está sumando unos u$s2.800 millones de financiamiento que, ya les dijo a los principales actores del mercado que tiene asegurado.

Con el blanqueo en marcha, comenzaron a aparecer las consultas de los contribuyentes a sus asesores tributarios. Los analistas coinciden en que hay dos clases de personas a las que les puede interesar más el plan dispuesto por el Gobierno: los que tienen cuentas no declaradas en Estados Unidos y los freelancers que trabajan para el exterior y dejan dólares fuera del país en cuentas que no hayan oficializado hasta el momento. Una cantidad importante de las consultas es por dólares no declarados por menos de u$s100.000.