Fuerte suba interanual en la pesca: creció 31,6% en marzo, aunque cayó en la comparación mensual

El índice del INDEC mostró un salto interanual en el sector pesquero y un sólido primer trimestre, pese a una baja desestacionalizada respecto a febrero.

La pesca subió fuertemente en la interanual, pero cayó en comparación al mes pasado.

El INDEC informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) pesquero registró en marzo un aumento interanual del 31,6% , mientras que en la medición mensual desestacionalizada presentó una caída del 6,5% .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con los datos oficiales, el sector acumuló en el primer trimestre de 2026 una suba del 30,4% en comparación con el mismo período del año anterior, consolidando un inicio de año con fuerte recuperación.

El organismo precisó que “en marzo de 2026, el índice de producción industrial pesquero muestra un aumento de 31,6% respecto a igual mes de 2025”, mientras que “el acumulado enero-marzo de 2026 registra un incremento de 30,4% respecto a igual período del año anterior”.

En términos de actividad, la pesca marítima mostró un incremento interanual del 27,0% , con una suba acumulada de 31,6% en el trimestre. Por su parte, la acuicultura registró un crecimiento más marcado, con un 52,0% interanual y un avance acumulado del 24,3% .

El informe también detalló que la serie desestacionalizada arrojó una baja del 6,5% mensual , mientras que la serie tendencia-ciclo mostró un leve aumento del 1,6% , reflejando cierta estabilidad en el mediano plazo.

El desglose de los datos de Pesca del Indec

Dentro de los distintos rubros, el grupo “Peces” registró en marzo una suba del 40,6% interanual, con un crecimiento acumulado del 19,4% en el primer trimestre.

El segmento “Crustáceos” mostró un aumento interanual del 17,9%, aunque en el acumulado enero-marzo presentó una caída del 14,0%.

En tanto, los “Moluscos” tuvieron un desempeño destacado, con un incremento del 28,0% interanual y un salto acumulado del 70,1%.

En cuanto a la incidencia en el índice general, los peces aportaron 14,7 puntos porcentuales, los moluscos 15,2 puntos y los crustáceos 1,8 puntos a la variación interanual total del 31,6%.

Respecto a la pesca marítima por tipo de embarcación, los buques fresqueros registraron una suba interanual del 16,9% en marzo, aunque acumulan una caída del 8,9% en el trimestre.

Por su parte, los buques congeladores mostraron un incremento del 30,5% interanual en marzo y un fuerte crecimiento acumulado del 65,0% en el período enero-marzo.

En términos de incidencia, los desembarques de buques fresqueros aportaron 4,4 puntos porcentuales, mientras que los congeladores explicaron 22,6 puntos de la suba interanual del sector.