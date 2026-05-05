El Gobierno cruzó a Domingo Cavallo por sus críticas: "Si hay resentimiento, tratá que no se note"

La polémica escaló tras cuestionamientos del exministro al rumbo económico y derivó en una respuesta directa de Luis Caputo y Javier Milei, que defendieron la gestión y apuntaron contra su legado.

La tensión entre el oficialismo y Domingo Cavallo escaló con fuerza luego de una serie de cuestionamientos del exministro al rumbo económico , que motivaron una respuesta inmediata de Luis Caputo y Javier Milei , quienes lo acusaron de errores del pasado y defendieron las medidas actuales en medio del debate sobre el futuro económico.

El ministro de Economía, Luis Caputo , le respondió con dureza y deslizó que detrás de sus críticas hay “resentimiento”, al tiempo que lo responsabilizó por decisiones como el corralito y el impuesto al cheque.

En ese sentido, afirmó: “ Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note ”, y lo acusó de haber generado una desconfianza que, según dijo, aún persiste.

Caputo también evitó profundizar en diferencias personales, aunque dejó entrever que existieron desacuerdos en el inicio de la gestión. Señaló que, por respeto, prefería no revelar propuestas que Cavallo le habría acercado, y cuestionó sus pronósticos económicos, a los que calificó como errores graves. Además, cerró con una señal política: aseguró que el Gobierno seguirá “arreglando el país” y expresó que espera que eso le genere “alegría” en lugar de “dolor”.

Por su parte, el presidente Javier Milei reforzó la ofensiva al cuestionar de fondo el modelo económico asociado a Cavallo. Sostuvo que implicó “expropiaciones masivas” y repasó medidas como el Plan Bonex, el corralito y la nacionalización de deuda privada, a las que vinculó con una “violación sistemática a la propiedad privada” .

Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza… https://t.co/GFBjcwJ3ad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2051807512920293559&partner=&hide_thread=false Feli, lo que sucede es que el modelo de tu tocayo contiene expropiaciones masivas. Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al… https://t.co/Gri5taITwo — Javier Milei (@JMilei) May 5, 2026

En otro mensaje, el mandatario fue aún más allá y lanzó críticas generales contra economistas y periodistas, al plantear que resulta difícil exigir coherencia a algunos profesionales y cuestionar el rol de gran parte de la prensa en el debate público.

"No tengo claro que es más difícil. Si pedirle coherencia a los chantas con credencial de economistas o esperar que las basuras inmundas de los periodistas (95%) dejen de mentir...", señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2051809470636769619&partner=&hide_thread=false No tengo claro que es más difícil. Si pedirle coherencia a los chantas con credencial de economistas o esperar que las basuras inmundas de los periodistas (95%) dejen de mentir...

CIAO! — Javier Milei (@JMilei) May 5, 2026

Los dichos de Domingo Cavallo que hicieron enojar a Luis Caputo y Javier Milei

El cruce se originó tras las declaraciones del exministro Domingo Cavallo, quien cuestionó la estrategia económica del Gobierno y planteó que el principal obstáculo para una mejora sostenida es la persistencia de controles cambiarios.

“El riesgo país va a bajar si hacen lo que yo les estoy diciendo. Para que siga bajando tienen que liberalizar completamente el mercado cambiario. Deben remover los controles de cambio y dejar que haya libre movimiento de capitales, que así como entran, puedan salir”, sostuvo.

Además, lanzó críticas personales contra Caputo: “Es un trader, no tiene ninguna teoría. Enfoca por un lado y si no sale va por el otro”.

Cavallo también explicó por qué, a su entender, la Argentina no logra mejorar su calificación internacional: “La razón por la cual todavía somos ‘mercado de frontera’ y no pasamos a ser ‘economía emergente’ es por los controles de cambios y porque no hay libre movimiento de capitales”.

En esa línea, insistió: “El riesgo país se desmoronaría si hacen lo que les estoy sugiriendo y si lo hacen con convicción”.

Por último, planteó la necesidad de fortalecer las reservas: “Tienen que decir ‘vamos a acumular reservas’ y hacerlo, sin asustarse por el nivel que pueda tener el tipo de cambio”, y sostuvo que una mejora en ese frente permitiría renovar deuda “sin ninguna dificultad, pagando tasas moderadas de interés”.