Guillermo Pérez: "El impuesto a las Ganancias Simplificado es una especie de blanqueo encubierto"

El CEO del Grupo GNP destacó que la ley de Inocencia Fiscal ofrece ventajas a quienes tienen bienes sin declarar. El plazo para adherir por el período 2025 vence en junio.

El CEO de Grupo GNP, Guillermo Pérez, consideró que el nuevo esquema de Impuesto a las Ganancias Simplificado es un "blanqueo encubierto" o un "pseudo blanqueo" que permite que personas con una renta inferior de $1.000 millones puedan declarar bienes o dinero sin que corran riesgo de ser sancionados por ARCA.

Así lo señaló Pérez en una breve charla con Ámbito en el marco de la Expo EFI 2026 que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Al ser consultado sobre la ley de Inocencia Fiscal indicó que "lo más importante de todo esto es que tiene un tapón fiscal y una especie de pseudo blanqueo". "Se va a poder integrar a tu patrimonio cierto dinero o bienes que estén de acuerdo con el perfil de riesgo como contribuyente ", explicó el tributarista.

Pérez recordó que "hasta antes de este paquete de normas todos los contribuyentes eran culpables hasta que demuestren lo contrario, ahora es a la inversa, y por eso se trata un cambio cultural muy profundo".

Al detallar algunas de las garantías que ofrece ingresar al esquema de Ganancias Simplificado recordó que "una gran cantidad de agentes económicos como bancos y escribanos que tenían que informar a ARCA dejan de hacerlo" .

"Antes los bancos tenían que informar movimientos por encima de 1 millón de pesos ahora lo tienen que hacer a partir de entre $30 y $50 millones", añadió.

El asesor tributario explicó que para entrar al nuevo sistema del Impuesto a las Ganancias la persona tiene que tener rentas inferiores a $1.000 millones o bienes por debajo de $10.000 millones.

Es de recordar que el nuevo esquema, que es voluntario, ARCA le presenta al contribuyente ya armada su declaración jurada y el impuesto determinado. La persona puede convalidar o modificar. No necesita declarar los bienes al inicio del período ni al final.

No se aplican sanciones de la Ley de Procedimiento

Pérez consideró que Ganancias Simplificado es un "blanqueo encubierto" porque para estos casos la ley dice que "no aplica el articulo 18 de la Ley de Procedimiento Fiscal", que determina que en caso de incremento patrimonial no justificado se presume evasión de IVA y Ganancias.

En ese sentido, el tributarista dijo que hay tiempo hasta junio para adherir a Ganancias Simplificado y recomendó tener "inmaculada" la declaración jurada de 2025, que es el período base. Con ello se obtiene que ARCA no investigue el 2024 y el 2023.

En otro aspecto, consideró que las provincias no van a tratar de cobrar Ingresos Brutos sobre los bienes que se declaren. "En blanqueos anteriores no lo hicieron. Me juego a que no lo van a hacer ahora", agregó.