Boom de turismo al exterior: el gasto de dólares de los argentinos ya equivale a un tercio de la liquidación del agro

El déficit de turismo alcanzó los u$s863 millones netos en junio y anotó su nivel más alto desde 2017, según Equilibra. Incluso, en el primer semestre el egreso de dólares se consumió un 32% de la liquidación del agro.

Mientras que el complejo oleaginoso-cerealero liquidó u$s16.750 millones en el primer semestre, el dólar barato propició una salida neta de u$s5.360 millones por turismo, es decir, el equivalente a 32% del ingreso del agro. En julio los gastos de los argentinos en el exterior se mantendrían en niveles récord. Un "proxy" que ayuda a anticiparlo es el stock de préstamos de tarjetas, que alcanzó los u$s794 millones a fines de ese mes, según cálculos de 1816 en base a datos del Banco Central (BCRA).

Mientras tanto, la liquidación de los agrodólares del séptimo mes del año (incentivada por la reimposición plena de las retenciones al agro a fines de junio, y luego recortadas de forma permanente) fue récord en más de dos décadas, al totalizar los u$s4.100 millones , según CIARA-CEC . "Si bien existe un rezago entre la declaración y la efectiva liquidación, julio registró una oferta firme de divisas del agro", destacó el economista de ACM, Francisco Ritorto .

La corrección del tipo de cambio durante julio está bien vista por parte del mercado, mientras no se traslade a precios . Aunque parte de la apreciación de ese mes, se moderó durante las dos primeras semanas de agosto: cae 5% hasta este jueves, tras subir 14% en julio .

En ese sentido, luego de la suba real del peso surgen dudas sobre la expectativa de ajustar la balanza de turismo, que fue deficitaria en torno a los u$s863 millones netos en junio y anotó su nivel más alto para ese mes desde 2017 , según Equilibra .

Sin embargo, la moderación de egresos de dólares por turismo, será "lento". Es algo similar a lo que ocurrió entre 2018 y 2019, ya que la gente saca los pasajes unos meses antes de viajar. "El turismo es sensible al tipo de cambio real, pero no inmediatamente", analizó Matías Rajnerman, director del Banco Provincia .

egreso de dólares por turismo

¿Qué puede pasar con la salida de dólares sobre turismo?

En julio se espera que la salida de divisas se acelere, uno de los drivers fueron las vacaciones de invierno, que pese a la aceleración de la divisa explicarían parte del avance en los egresos. El "proxy" de 1816 basado en el stock de préstamos de tarjetas, que llegó a los u$s794 millones, ayuda a prever que en el séptimo mes del año continuaría en niveles récords.

"Los egresos de julio se mantendrán en niveles muy altos, seguramente estén por encima de junio. Calculo unos u$s1.300 millones, en vez de los u$s1.100 millones del sexto mes del año. Con eso el saldo neto estaría cerca de los u$s900 y u$s1.000 millones, contra un déficit de u$s863 millones en junio", analizó Laura Vernelli economista de Equilibra.

Paralelamente, la baja permanente de retenciones no surtió su efecto: si bien el complejo oleaginoso volvió a liquidar, comenzaron a desacelerarse las ventas semanales, como se observa en el gráfico del Banco Provincia.

En la primera semana completa con baja de retenciones plena, el complejo solo liquidó 88 millones de dólares, lejos de los picos de julio.

Liquidación del campo

Hacia adelante, la liquidación podría comenzar a moderarse. En esa línea, Rajnerman subrayó que podría tener una reacción similar a los blanqueos de Sergio Massa: "Primero es un éxito, pero después se cae", apuntó el economista.

En esa línea, uno de los grandes problemas hacia adelante es la demanda de dólares, que no se explica por la salida de turismo sino que hay otros catalizadores como la demanda de personas humanas (tras la flexibilización del cepo), importaciones, pago de deuda y atesoramiento del BCRA (esta última detenida desde el cambio de régimen cambiario).

Así y todo, Ritorto de ACM subrayó que "desde la salida parcial del cepo se observó una fuerte demanda de dólares por parte de las personas humanas, que ya acumulan cerca de u$s9.600 millones de demanda neta". Para el especialista, "esto explica en buena medida la presión cambiaria por el lado de la demanda".