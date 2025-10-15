Qué refleja el algoritmo sobre vos, según la Inteligencia Artificial

Durante años, las redes sociales prometieron mostrarnos el mundo. Pero lo que empezó como un espejo se convirtió en un molde. Según la inteligencia artificial, los algoritmos ya no reflejan quiénes somos : nos empujan a convertirnos en una versión optimizada de lo que creen que deberíamos ser.

Vivimos en una economía en donde la atención, los gustos, pensamientos y emociones dejan de ser espontáneos para volverse producto de un cálculo invisible que decide qué vemos, qué sentimos y hasta quiénes somos. En este sentido, la IA plantea y fundamenta un dilema fundamental: las redes, ¿Nos muestran lo que somos o lo que debemos ser?

Cada “me gusta”, cada clic y cada segundo de permanencia en pantalla alimenta un sistema diseñado para conocernos mejor que nosotros mismos. Pero la IA advierte que ese conocimiento no busca comprendernos, sino dirigirnos.

El algoritmo no nos observa: nos entrena. Aprende qué tipo de contenido nos mantiene conectados y nos lo repite hasta que se vuelve nuestra nueva realidad. Lo que parecía personalización es, en verdad, condicionamiento. Las redes ya no son vitrinas de identidad, sino guiones que seguimos sin darnos cuenta. Publicamos, opinamos y deseamos en función de lo que funciona en el sistema: lo que da interacción, lo que agrada, lo que el algoritmo premia.

Según la IA, el riesgo más grande no es la manipulación, sino la homogeneización. Cada vez más personas se comportan igual, piensan igual, se visten igual. No porque alguien lo imponga, sino porque el sistema recompensa la repetición. En la era del algoritmo, la identidad ya no se construye desde la experiencia, sino desde el feedback. Nos definimos por lo que otros validan, por lo que genera alcance o aceptación.

La IA plantea una pregunta inquietante: ¿Qué pasa cuando el “yo digital” empieza a tener más peso que el real? Cuando la versión que el algoritmo prefiere se vuelve más creíble que la persona detrás de la pantalla.

Según la IA, el desafío del futuro será recuperar la capacidad de decidir qué queremos ver y quiénes queremos ser. Mientras los algoritmos sigan moldeando nuestras emociones, la libertad dejará de estar en apagar el teléfono y pasará a depender de algo más profundo: recordar que somos más que lo que el sistema muestra de nosotros.