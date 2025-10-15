El dólar oficial operó este miércoles 15 de octubre a $1.354,61 para la compra y a $1.408,02 para la venta. En el Banco Nación (BNA), el billete se ubicó en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 15 de octubre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Las reservas brutas internacionales se hundieron otros u$s164 millones, hasta los u$s41.738 millones. De este modo, retrocedieron u$s513 millones en dos días. Fuentes oficiales destacaron que se pagaron u$s225 millones repartidos entre el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Paralelamente, las tasas de los plazos fijos mayoristas rebotaron: la TAMAR subió del 53,75% nominal anual al 59,13% (77,97% en términos efectivos) y la BADLAR pasó del 46,56% al 51,94% (66,18% efectivo).
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 15 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.380.
A cuánto se vendió el dólar blue hoy, miércoles 15 de octubre
El dólar blue se vende a $1.455 y la brecha con el oficial se ubica en el 5,4%.
Valor del MEP hoy, miércoles 15 de octubre
El dólar MEP operó a $1.441,77 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 4,5%.
Valor del dólar CCL hoy, miércoles 15 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.464,74 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 6,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 15 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.826,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 15 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.449,90, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 15 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.282, según Binance.
