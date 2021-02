De Raedemaeker: "Transmitimos nuestra visión y hubo entendimiento"

P: ¿Quiénes serían entonces los que generan distorsiones en los valores finales, más allá de los impuestos que no han subido tanto en el último año como si lo han hecho los alimentos?

G.d.R: Hay porcentajes de precios que no llegan al productor y quedan por ejemplo en los eslabones de comercialización, en los exportadores, eso les quita competitividad al productor y no posibilitan una disminución de precios de los productos en el mostrador. En última instancia llega de manera llena al consumidor. Nosotros creemos que hay que atacar costos de transporte, energía, comercio de todos eslabones. Hay que desentrañar los costos de las cadenas y ahí van a aparecer un sinfín de distorsiones. Con eso en mente nos seguiremos reuniendo con el Gobierno en los próximos encuentros.

P: Los commodities del campo están en precios récord en por lo menos seis años, ¿este panorama no abre un margen de rentabilidad más holgado par el productor?

G.d.R: Directamente no redundará en un beneficio para el sector productivo. Solo será un beneficio recaudatorio para el gobierno, que admite que tiene un bache de recaudación importante y que no está en condiciones de hacer un sacrificio tributario. Además, hay muchas variables que complican al campo que van desde los múltiples tipos de cambio, hasta un tipo de cambio atrasado, esas distorsiones cambiaria generan un sobre costo y una retención implícita no reconocida que repercute sobre la ecuación general de ingreso. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de los costos en las distintas producciones están dolarizados a un tipo de cambio más cercano al mercado blue que al oficial.