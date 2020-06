Cayó mal el endurecimiento del cepo al dólar

El hecho es que esto sucede en el momento exacto de siembra de los cereales de invierno como trigo y cebada, sobre los que se esperaban alrededor de u$s4.000 millones o más, por exportaciones a partir de noviembre-diciembre. “Es como pegarse un tiro en un pie. No puede ser que no hayan tenido en cuenta que además del sector financiero, también está la producción”, sostenía un histórico proveedor de estos insumos que hasta sacó los precios de su cartelera virtual, hasta saber si se corrige o no. Por supuesto que la cuestión alteró un poco más los ánimos en el interior donde se barajan varias cuestiones como el crecimiento de la violencia rural (todavía no explicada del todo por las distintas jurisdicciones); el mantenimiento de las sanciones de EE.UU. al biodiésel argentino que impide las exportaciones, o el “desacople” en el precio de los combustibles, además de incómodas “transferencias” de recursos entre sectores, cada vez más difíciles de explicar.