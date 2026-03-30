Charlas de quincho: cumpleaños con internas de "El Jefe", todos levantan la copa YPF y un gran casamiento en La Huella

Los saludos a Karina Milei marcan el pulso de LLA. Milei buscó apropiarse del fallo en EEUU y lo comparan con el Kun Agüero. Una conferencia de prensa fallida que mostró la alianza Adorni-Caputo. Un enólogo francés en Recoleta: tormenta perfecta para el vino. Casamiento del hijo de Ángelo Calcaterra, a todo trapo en el Este. Los tuits que envejecieron mal.

En el universo libertario hasta un cumpleaños puede funcionar como test de alineamiento político. El viernes, cuando Karina Milei sopló las velitas, las redes sociales se poblaron de saludos de dirigentes y militantes de La Libertad Avanza . En el oficialismo saben que “El Jefe”, como la llama su hermano, es mucho más que la secretaria general de la Presidencia. Es la administradora del poder y la guardiana de la puerta del despacho presidencial.

El propio Javier Milei abrió la jornada con un mensaje breve pero revelador: “Feliz cumpleaños Jefe… Viva la libertad carajo”. Después llegó la fila de salutaciones. El presidente de Diputados, Martín Menem , la definió como pieza clave de la construcción política que llevó a Milei a la Casa Rosada, encargada de llevar "la antorcha de la libertad". En la misma línea se sumaron armadores y dirigentes del ecosistema libertario: desde referentes partidarios hasta militantes digitales.

Entre los saludos aparecieron también dirigentes del armado territorial, como el diputado nacional Sebastián Pareja , uno de los responsables del despliegue bonaerense del mileísmo, y legisladores cercanos al núcleo duro del Gobierno. También la saludó en redes el autopercibido cineasta Santiago Oría . El mensaje implícito fue claro: Karina es la jefa política del espacio.

Feliz cumpleaños @KarinaMileiOk ! Gracias por tu firme liderazgo y amistad sincera. Es un orgullo eterno acompañarte en la histórica tarea que te encomendó Javier de llevar la antorcha de la libertad a cada rincón de la Argentina. pic.twitter.com/C40qdCeRSm

Pero como ocurre en toda lectura de poder, los silencios también se miran con atención. Algunos funcionarios de perfil técnico y aliados ocasionales del Gobierno evitaron sumarse a la catarata de saludos públicos. Nada dramático, aunque se anota en el cuaderno invisible de la interna.

¡Feliz cumpleaños, Jefe! Sos el motor inagotable que empuja la causa de la libertad que eligieron los argentinos. La firmeza con la que sostenés este proyecto, el coraje para bancar cada batalla y la decisión cotidiana de construir la Argentina que nos merecemos hablan por vos. pic.twitter.com/BYtNBOP4sO

La escena convivió con otra postal política del fin de semana. Mientras la tropa libertaria se ordenaba en redes alrededor del cumpleaños del “Jefe”, el Presidente celebraba el fallo favorable de la justicia estadounidense en la causa por la expropiación de YPF . Milei lo festejó como un triunfo propio, en una apropiación política que en las redes los recordaron inevitablemente a la escena viral de Sergio Agüero levantando la Copa del Mundo en el vestuario argentino de Qatar: no jugó el torneo, pero apareció igual en todas las fotos de la fiesta.

La comparación puede sonar injusta, pero tiene su parte de razón, en un caso que era para mostrar coherencia y continuidad entre gestiones (una rareza), pero se prefirió la lógica de la grieta y las internas. El litigio por YPF lleva años en tribunales y atravesó gobiernos de distinto signo político. La defensa argentina combinó cambios y continuidades a lo largo del tiempo, en un proceso estatal que excede largamente a una sola gestión. Incluso la propia decisión de expropiar la petrolera en 2012 —más allá de las discusiones políticas— respondió a una lógica estratégica que distintos gobiernos terminaron sosteniendo en los hechos. Y la justicia de los EEUU validó aquella acción de tiempos de Cristina y Kicillof, otros actores que se anotaron el poroto de fallo conocido el viernes.

Entre cumpleaños, posteos devocionales y celebraciones judiciales, el fin de semana dejó así una doble señal sobre el funcionamiento del poder libertario. Por un lado, la centralidad cada vez más explícita de Karina Milei en la arquitectura política del oficialismo, aunque también Santiago Caputo levantó en alto el brazo, sobre todo por los reconocimientos a una funcionaria de su órbita: María Ibarzabal, la secretaria Legal y Técnica. Por otro, YPF dejó a la vista la habilidad presidencial para subirse rápidamente a cualquier victoria disponible, incluso cuando el partido empezó bastante antes de su llegada a la cancha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2037539037959921809&partner=&hide_thread=false GANAMOS EN EL JUICIO DE YPF...!!!

TMAP.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/OwNnppGr8p — Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026

Mientras el gobierno apuesta a que se diluya el caso de Manuel Adorni, que sigue contra las cuerdas aun después de la fallida conferencia de prensa, también hubo otros eventos para destacar, como el casamiento del hijo de Ángelo Calcaterra, gran quincho en el Este. O a presencia de un enólogo francés en un restó de Recoleta, que describió la tormenta perfecta que se ciñe sobre el sector del vino.

YPF: champagne, mesa chica y el libreto que se cerró antes de la cadena

En la previa de la cadena nacional por el fallo de YPF, en el Salón Martín Fierro, mientras se ultimaban detalles del mensaje apareció un brindis improvisado con champagne para algunos y Coca Zero para otros.

La idea del ágape salió del diputado Agustín Romo. Alrededor de las copas se acomodó la mesa chica de Santiago Caputo, con María Ibarzabal Murphy, Sebastián Amerio, entre otros. Después de semanas de desgaste interno, el fallo favorable fue leído ahí mismo, entre brindis tibios y gaseosas sin azúcar, como una victoria propia del caputismo.

Cadena Nacional Javier Milei YPF Gabinete Javier Milei brindó una cadena nacional por el fallo a favor de YPF.

El mensaje, que duró apenas unos minutos, ya estaba prácticamente guionado desde esa reunión previa: apropiación política del fallo, confrontación con gestiones anteriores y construcción de un hito propio.

Mientras el Presidente hablaba de una “sentencia histórica” y de haber evitado un costo millonario para el país, en la trastienda quedaba la sensación de que el verdadero movimiento había ocurrido antes, en ese salón donde se ordenaron filas, se midió el triunfo y se lo transformó en relato

Adorni, en modo ataque: el giro que se cocinó antes de enfrentar a la prensa

La conferencia que brindó Manuel Adorni no fue improvisada ni mucho menos espontánea. Venía trabajándose desde el fin de semana largo, cuando en Casa Rosada empezaron a asumir que la estrategia defensiva ya no alcanzaba. Hubo llamados cruzados, consultas internas y una decisión que bajó con claridad: había que cambiar el tono. El propio Adorni pidió volver al formato que mejor maneja, el de vocero, pero con un libreto ajustado a la nueva etapa.

MANUEL ADORNI SANTIAGO CAPUTO Y JAVIER LANARI Manuel Adorni en conferencia de prensa. Ámbito

Ese viraje tuvo un arquitecto claro: Santiago Caputo. En una videollamada previa y luego ya cara a cara en Balcarce 50, el asesor terminó de pulir el mensaje y, sobre todo, el estilo. La orden fue directa: dejar de reaccionar y pasar a la ofensiva. El resultado fue un Adorni más confrontativo, con respuestas más duras y menos concesiones, aunque puertas adentro admiten que por momentos volvió a titubear y no terminó de sostener ese tono durante toda la exposición.

La escena se completó con un respaldo político explícito. Ministros en primera fila, Milei amplificando el mensaje en redes y Karina Milei sumando su apoyo público para cerrar filas. La ausencia de Diego Santilli no pasó desapercibida, pero no alteró la foto general: un Gobierno decidido a blindar a uno de los suyos y a dar por terminado el episodio, al menos hacia adentro. La conferencia, más que aclarar, buscó eso ordenar el frente interno y mostrar que, incluso bajo presión, la línea es resistir y confrontar.

Gran casamiento en La Huella

Mientras parte del PRO intentó también sacar una tajada del fallo de YPF (como todos los espacios) al resaltar el trabajo del entonces Procurador del Tesoro en tiempos de Cambiemos, Bernardo Saravia Frías, otra parte miró menos a Nueva York y más a Punta del Este.

Es que allí, con un fiestón, se llevó a cabo el casamiento del hijo de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri y uno de los empresarios de la construcción más importantes (y sospechados) del país. "Lujo obsceno", relataba un asistente el viernes al party en La Huella. El sábado continuó la saga de ágapes en el exclusivo restaurante Narbona Punta del Este, "justo cuando el padre está con la causa Cuadernos", mencionaba el asistente. Es que Ángelo debería declarar este martes en la causa.

Todos los asistentes pararon en José Ignacio, a pedido de Ángelo, hijo de María Pía Macri, hermana menor de Franco. La boda unió apellidos ilustres, ya que Antonio Calcaterra contrajo matrimonio con Krieger Vasena, bisnieta de Adalbert, ministro de Economía de Juan Carlos Onganía. "El primer ajustador", mencionaba entre copas un entendedor de las líneas históricas.

Mauricio Macri viajó desde San Fernando, aeropuerto desde donde parecen salir los vuelos más selectos al Este, como quedó demostrado en el Adornigate. En cambio, Jorge evitó el convite. "Si eran los dos, sobre todo Jorge, era un lindo quilombo", mencionaba con suspicacia otro asistente.

Un enólogo francés en la Recova: el vino, ante la tormenta perfecta

En un restaurante de La Recova de Posadas sorprendió una mesa bodeguera, encabezada por el reconocido enólogo francés Hervè Fabre, propietario de Fabre Montmayou la primera "bodega-boutique" de la Argentina, nacida en 1993, entre otros proyectos. Años después Fabre llegó al Alto Valle de Río Negro, a 3 km de la localidad de Roca, a 40º de latitud sur, en donde creó la Bodega Infinitus.

En su paso por Buenos Aires, el empresario eligió el restó Iñaki, de cocina vasca, donde ya entre tortillas, langostinos y croquetas de jamón contó la realidad del sector, que atraviesa una suerte de "tormenta perfecta". Es que se da un movimiento de al menos cuatro pinzas: perdida de competitividad exportadora por el dólar atrasado, caída del consumo interno, encarecimiento de fletes por la guerra en Medio Oriente y presión arancelaria en mercados de exportación.

"El consumo interno pasó a 12,6 litros per capita por año, cuando en 2024 estábamos en 15 litros. En la pandemia llegó a estar en 20", mencionaba Fabre. La caída de los salarios afecta, claro, pero también impactan cambios en el consumo. E incluso mencionó un factor poco considerado en la vitivinicultura: cierta moda de dietas "fit" por un lado, pero también un alza de consumo de cannabis, que aparece como un competidor impensado. "La cerveza cayó mucho más que el vino", expresaba. Y mencionó que esa industria se enredó en su propia trampa: la extensión de variedades y la suba del precio puso en jaque a las cerveceras.

Asimismo, los dos principales mercados de exportación tienen sus propias cuitas. En EEUU, hay una baja del consumo de vino en términos generales, mientras que Reino Unido "viene subiendo las tasas de importación cada seis meses", barrera arancelaria que complica el ingreso de los vinos argentinos. La tasas van creciendo a medida que el vino tiene más alcohol. "Dicen que es salud, pero en verdad es recaudación", se lamentaba el francés. Una opción en la que trabaja la industria es bajar el nivel de alcohol de los productos, para tener menos impacto impositivo. "Sin alcohol, no es vino. Hay que desarmar el vino y volver a armarlo químicamente. Nosotros logramos bajar hasta un 2% de graduación sin perder calidad. Ya un 3% se afecta la calidad", explicaba el enólogo, ya con anchoa de banco y chernias en la mesa. Platos regados con el Grand Vin de Fabre Montmayou.

Desde ya, el impacto de la guerra empieza a traducirse en costos, en especial de fletes por el aumento de combustibles, pero también de los seguros de los barcos. Sin embargo, la bodega sostiene nuevos proyectos. De hecho, para el final presentó el nuevo Brut Nature, blend de Chardonnay y Pinot Noir cosecha 2023, provenientes de parcelas ubicadas en Luján de Cuyo y el Valle de Uco.

Fabre mencionó que el proceso de elaboración sigue el método tradicional, o método champenoise, el mismo utilizado en la región de Champagne, en Francia, con 24 meses sobre borras. "La segunda fermentación sucede dentro de la botella, permitiendo que las burbujas se formen naturalmente. Es un proceso lento, de gran precisión", dijo. El francés también busca acompañamiento del sector para elaborar Torrontés de mayor calidad y potenciar esta uva como producto de exportación, como ocurre con el Malbec.

Adornigate: tuits que envejecen mal

La discusión también volvió a poner bajo la lupa al Adorni previo a la función pública, aquel comentarista político hiperactivo en X que opinaba sin filtro sobre la vida y las decisiones de los dirigentes. El contraste no pasó desapercibido: en la conferencia del miércoles el vocero decidió exhibir viejos tuits de periodistas para cuestionarlos, pero rápidamente el juego del archivo se dio vuelta. Entre otros, María Eugenia Vidal reflotó un mensaje del propio Manuel Adorni en el que sostenía que ella debía dar explicaciones públicas sobre su separación porque, al ser dirigente política, su vida “dejaba de ser privada”. Un recordatorio incómodo de aquella etapa en la que Adorni juzgaba con la misma severidad que hoy intenta administrar desde el atril de la Casa Rosada.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1214185024502870016&partner=&hide_thread=false Buen comienzo de semana para todos. A trabajar duro que los viajes a Europa de nuestros flamantes legisladores no se pagan solos. pic.twitter.com/K42l2hBZVA — Manuel Adorni (@madorni) January 6, 2020

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1571950848107765760?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1571950848107765760%7Ctwgr%5E5b3c4c978a75f5d748c1b43399cd01d4fc9a758c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Flos-tuits-de-adorni-en-los-que-se-indignaba-por-las-comitivas-presidenciales-y-los-politicos-que-nid11032026%2F&partner=&hide_thread=false Mientras la mitad del país es pobre, la inflación está descontrolada y hay 4M de indigentes, el Presidente viajó a los EEUU con una comitiva de 48 personas que incluye hasta un asesor para Fabiola Yáñez. Se alojarán en el Park Hyatt NY (900 USD x noche). Todo tercermundista. Fin. pic.twitter.com/jyTL8IJdyG — Manuel Adorni (@madorni) September 19, 2022