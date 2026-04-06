Plazo fijo UVA del Banco Nación: cómo funciona la nueva apuesta de la entidad para ganarle a la inflación + Seguir en









Se trata de un plazo que ofrece un rendimiento mensual. Cuál es el monto mínimo y los plazos para poder invertir.

Cómo acceder a este instrumento que ofrece la entidad. Ámbito

El Banco Nación (BNA) sorprendió a los inversores con el lanzamiento de un nuevo plazo fijo UVA que cuenta con una particularidad que lo distingue del resto. Y es que, a diferencia de las opciones tradicionales, este ofrece una renta mensual mientras el dinero sigue resguardado de la suba de precios.

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Una vez depositado, el capital se convierte a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), las cuales se actualizan diariamente mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). De esa forma, el dinero invertido mantiene el mismo poder de compra que tenía al inicio, neutralizando el efecto de la inflación.

Sin embargo, en esta versión con pago de intereses en subperiodos el banco acredita los intereses ganados cada 30 días en la cuenta del cliente, a diferencia de los que se cobran al final.

Asimismo, ofrece una tasa real de hasta el 4,5% anual. Se trata de un instrumento intransferible, que está exento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas,

Cómo acceder al plazo fijo UVA Para acceder a esta inversión, las personas deberán depositar un monto mínimo de $1.500. Además, deberán cumplir con un plazo mínimo de 90 días y un plazo máximo de hasta 3.650 días (10 años), aunque las opciones más comunes oscilan entre los 90 y los 370 días. La operatoria es 100% digital y no tiene costos de mantenimiento ni comisiones. Se puede gestionar a través de:

Home Banking: a través de la opción específica de “Plazo Fijo UVA con pago de intereses por subperíodos” .

a través de la opción específica de . App BNA+: en la sección de “Inversiones”, seleccionando “Plazo Fijo”.