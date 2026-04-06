Diferencia de tasas en el plazo fijo: cuánto gano si deposito $350.000 por home banking o sucursal en abril

La brecha entre tasas digitales y presenciales impacta directamente en la ganancia mensual de los ahorristas. Conocé como usarla a tu favor.

En abril de 2026, el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más utilizadas por quienes buscan una inversión segura y previsible . Sin embargo, no todos los ahorristas obtienen la misma rentabilidad: el canal elegido para constituir el depósito puede generar una diferencia concreta en la ganancia final.

En la práctica, los bancos continúan ofreciendo mejores tasas para operaciones realizadas por home banking, en comparación con las sucursales. Esta estrategia apunta a incentivar el uso de canales digitales, que implican menores costos operativos .

En este contexto, quienes analizan invertir $350.000 a 30 días pueden obtener distintos resultados, según cómo realicen la operación. La elección del canal se vuelve clave para maximizar la ganancia, sin necesidad de aumentar el capital.

Tomando como referencia las tasas actuales del Banco Nación, un plazo fijo de $350.000 a 30 días ofrece una rentabilidad que varía según el canal de constitución. El rendimiento mensual se ubica entre el 1,6% y el 1,8%, lo que posiciona al plazo fijo como una alternativa conservadora : si bien no ofrece ganancias elevadas frente a otras inversiones, su principal ventaja es la previsibilidad.

Además, se trata de un instrumento accesible, que no requiere experiencia previa ni seguimiento constante. El inversor conoce desde el inicio cuánto dinero recibirá al vencimiento. Sin embargo, pequeñas diferencias en la tasa pueden generar cambios en el resultado final, especialmente cuando se repite la inversión mes a mes.

plazo fijo

Por home banking

Si el plazo fijo se constituye a través de home banking, donde la TNA es del 22,00%, la ganancia al cabo de 30 días es de $6.328,77.

Este canal ofrece la mayor rentabilidad disponible dentro del Banco Nación, ya que las entidades financieras suelen incentivar el uso de plataformas digitales con tasas más altas. Además de la mejora en el rendimiento, el proceso es más ágil y puede realizarse desde el celular o la computadora sin necesidad de acudir a una sucursal.

En términos prácticos, elegir home banking permite obtener más ganancia con el mismo capital, lo que lo convierte en la opción más conveniente para la mayoría de los ahorristas. A largo plazo, esta diferencia puede ampliarse si el inversor decide renovar el plazo fijo de manera consecutiva, generando un efecto acumulativo.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Por sucursal

En el caso de constituir el plazo fijo en sucursal, la TNA es del 20,50%, lo que genera una ganancia de $5.897,26 en 30 días.

Si bien el rendimiento es menor en comparación con el canal digital, sigue siendo una alternativa válida para quienes prefieren operar de manera presencial o no utilizan servicios de banca electrónica. La diferencia entre ambas modalidades es de aproximadamente $430 en un mes. Aunque puede parecer baja, se vuelve más relevante con montos mayores o con reinversiones continuas. Este menor rendimiento se explica por los costos operativos asociados a la atención presencial, que impactan en las condiciones ofrecidas por el banco.

Más allá de la tasa, existen otros factores que pueden influir en la decisión de inversión. Uno de ellos es la comodidad: el home banking permite operar en cualquier momento, sin horarios ni traslados. También es importante considerar la seguridad y la confianza del usuario en los canales digitales, especialmente para quienes no están familiarizados con este tipo de herramientas.

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Otro punto clave es la liquidez. Durante los 30 días del plazo fijo, el dinero queda inmovilizado, por lo que no puede utilizarse hasta el vencimiento sin perder los intereses. Además, muchos ahorristas optan por renovar el plazo fijo al finalizar el período, lo que permite mantener el capital invertido y generar nuevas ganancias.

En un contexto económico donde las tasas se mantienen relativamente estables, cada punto porcentual cobra mayor importancia. La diferencia entre operar por home banking o en sucursal puede parecer mínima en el corto plazo, pero se vuelve significativa cuando se proyecta en el tiempo. Esto lleva a que cada vez más usuarios opten por canales digitales, no solo por comodidad, sino también por el beneficio económico.

En definitiva, invertir $350.000 en un plazo fijo a 30 días permite obtener una ganancia previsible, pero elegir correctamente el canal puede marcar una diferencia concreta. En abril, el home banking se posiciona como la opción más conveniente para maximizar el rendimiento sin asumir mayores riesgos.