Economistas con viejas medicinas para un país con Covid-19

Sin embargo, el pico de raiting fue para Jorge Remes Lenicov, tal vez, por el bajo perfil habitual del ex ministro y embajador de Eduardo Duhalde, que fuera el encargado de “salir de la Convertibilidad”, y quien casi no frecuenta reuniones. En este caso, sin embargo, su presentación estuvo entre lo más comentado de la semana, por la contundencia de varios de sus dichos. Por ejemplo, “si no se arregla la política, no se puede acomodar la economía”; “con inflación no se puede crecer, ¿porque engañan?”; “las políticas graduales nunca terminan bien”, o “¿porque se critica siempre al que hace el ajuste, y no al que hizo el desajuste?”, estuvieron entre las más celebradas.