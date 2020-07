Nostalgia por los memorables ágapes de la Bolsa

De todos modos, en los zooms empresarios, donde se comentan altivamente todos estos hechos, no pasaron desapercibidos dos hechos clave. Se comentó profusamente que en la última call que tuvo el ministro de Economía Martín Guzmán con los fondos para convencerlos que entren al canje, no tuvo la mejor recepción. Esto motivo cierta inquietud en el entorno del ministro que llegó a la Casa Rosada. Uno de los voceros de los fondos duros dispuesto a negociar pidió que era tiempo del “ala política para negociar”. No es la primera vez en todo el proceso que la necesidad de una intervención directa del Presidente es reclamada.