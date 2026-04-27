Charlas de quincho: empresarios en CIPPEC, politólogos en Montevideo y la batalla Nación vs PBA

Encuentro libertario en Suipacha dejó señales de tregua en la interna. Cena de CIPPEC, multitudinaria: aval al rumbo y preocupación por el ajuste. Cumbre de Comunicación Política en Montevideo, con el juego de las diferencias entre Argentina y Uruguay. Tensión en el peronismo y pelea de Kicillof en la Corte. Misionerismo, con nueva piel. Cortocircuitos en la UIA y viaje de industriales a Italia.

La furia de Javier Milei desconcierta a propios y extraños. Inclusive quienes forman parte de la gestión creen que el Presidente está empezando a ser vulnerado por su estilo agresivo. "Lo que sirve para ganar una elección, no siempre sirve para gestionar" , decía un consultor de renombre en la Cumbre de Comunicación Política de Montevideo, uno de los quinchos de la semana.

Mientras el mercado espera por Expo EFI , que se llevará a cabo martes y miércoles con participación no solo de los principales players de las finanzas, sino también del Gobierno -Milei incluido-, la política tiene solo ojos en el martes, cuando Manuel Adorni se presentará ante la Cámara de Diputados para dar un informe de gestión que será, antes que eso, un show pochoclero alejado de la institucionalidad.

Cierre de la sala de prensa, como no ocurrió ni en dictadura, cumbre de empresarios en la cena de CIPPEC, la batalla PBA vs Nación por fondos previsionales , fueron algunos de los destacados de la semana. También lo fue el encuentro de La Libertad Avanza bonaerense este sábado , que dejó un guiño de pausa en la interna. En Suipacha, 1500 dirigentes estuvieron en la reunión, que tiene como objetivo capacitar a los recién llegados a la política. El encuentro fue organizado por el karinismo, con Sebastián Pareja al frente. Pero sorprendió la presencia de algunos integrantes de las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo, como Santiago Santurio y Nahuel Sotelo. ¿El inicio de una tregua?

Hoy dimos un paso más en un objetivo claro que nos marcó el Presidente: ganar la Provincia de Buenos Aires. Con ese norte, avanzamos en un plan estratégico que ya está en marcha. Nos reunimos en Suipacha junto a más de 1500 dirigentes para definir la formación y las… https://t.co/zGkotbXY4V

El Centro de Convenciones de Buenos Aires fue la sede de la tradicional cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) . Bajo la consigna “Crecer o crecer”, el encuentro funcionó como punto de partida de una nueva etapa institucional, ahora encabezada por Luciano Laspina como director ejecutivo .

La convocatoria reflejó un amplio arco político: participaron gobernadores como Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, junto a funcionarios del oficialismo como Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Martín Menem. También dijeron presente referentes opositores como Cristian Ritondo, Germán Martínez y Maximiliano Ferraro, entre otros. Por la Ciudad asistió Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones internacionales.

En los pasillos y durante el cóctel previo, hubo un tema que se repitió: la caída del consumo y de la actividad, en contraste con sectores dinámicos como la energía y la minería. Si bien en buena parte del empresariado persiste un respaldo general al rumbo del Gobierno, comenzaron a aflorar dudas sobre la capacidad de sostener el ajuste en el tiempo, especialmente si los beneficios no llegan con rapidez a la sociedad. "Si no mejora la situación, hay un riesgo de volver al pasado, por eso hay cautela entre los inversores", dijo un hombre de negocios mientras degustaba la causa peruana de langostinos. El catering a cargo del Faena fue elogiado por los asistentes.

Luciano Laspina Luciano Laspina debutó como anfitrión en la cena del CIPPEC.

Esa tensión abre interrogantes políticos. Algunos actores admiten conversaciones en torno a la construcción de una alternativa electoral al presidente Javier Milei, aunque reconocen que aún no hay definiciones concretas. De todos modos, existe un consenso difícil de revertir: el equilibrio fiscal y la baja de la inflación aparecen como activos valorados por la ciudadanía.

“La estabilidad es un activo que la gente valora y cualquier candidato que no lo tenga en cuenta no tendrá ninguna posibilidad”, resumió un dirigente con experiencia en la gestión, ya con el vacío braseado en la mesa. En ese marco, algunos analistas arriesgan que, si no surge una opción competitiva y la economía muestra signos de mejora, el oficialismo podría llegar fortalecido a 2027. Aunque también advierten sobre los riesgos de errores propios: “El Gobierno tiene que dejar de tirarse tiros en los pies”, deslizó un presente.

La cena de CIPPEC, una vez más, funcionó como termómetro del clima político y económico: un espacio donde conviven apoyos, dudas y la búsqueda de un horizonte común.

En el encuentro de 2026 estuvieron presentes los ministros de la Nación Sandra Petovello (Capital Humano) Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). También, Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CIPPEC/status/2046373432829296843&partner=&hide_thread=false El equipo que sostiene, piensa y hace posible cada uno de nuestros proyectos. El equipo CIPPEC en la #cenaCIPPEC pic.twitter.com/Mnyj7wTGIR — CIPPEC (@CIPPEC) April 20, 2026

Asistieron, además, los diputados nacionales Lisandro Almirón, Fernanda Ávila, Gabriel Bornoroni, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Germán Martínez, Sebastián Pareja, Luis Petri, Cristian Ritondo, Gisela Scaglia, Victoria Tolosa Paz y Nicolás Trotta. También, los senadoresnacionales Maximiliano Abad, Bartolomé Abdala, Patricia Bullrich, Carolina Losada, Flavia Royón, Silvana Schneider y Gerardo Zamora, entre otros. Marco Lavagna, Emilio Monzó, Federico Pinedo, Mario Negri, Juan Manuel Abal Medina, Rodrigo de Loredo y Diego Bossio participaron del evento, entre otras personalidades del ámbito político. Del sindical asistieron los secretarios generales Cristian Jerónimo (CGT) y Gerardo Martínez (UOCRA).

Estuvieron presentes una veintena de embajadores y representantes de organismos multulares como el BID, la CAF, CEPAL, UNESCO, UNICEF, entre otros.

Round en la Corte y un mensaje desconcertante

El Palacio de Tribunales fue escenario la semana pasada de un nuevo round entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de Javier Milei, en este caso por la caja jubilatoria bonaerense. Con Axel Kicillof presente, la Corte Suprema emplazó a Nación a presentar un plan de pago en la próxima audiencia, que tendrá lugar el 10 de junio. En La Plata, reclaman $2,3 billones en materia previsional y leyeron la decisión judicial como una victoria parcial, pero victoria al fin.

Kicillof llegó al edificio de Talcahuano cerca de las 11 de una mañana lluviosa. Ingresó en auto por la calle Tucumán, sin hacer declaraciones a la prensa, con la que dialogó al final del proceso. Lo escoltaron su ministro de Economía, Pablo López, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Por supuesto, la cita no se redujo únicamente al careo con los funcionarios nacionales, sino que también hubo corrillos en rededor que merecieron atención.

Kicillof Corte Kicillof fue personalmente a la Corte para reclamar la deuda de Nación por la caja jubilatoria.

Causaron honda satisfacción en la crew bonaerense los resultados del viaje del gobernador a España para participar de una cumbre progresista, en la que se codeó con los presidentes Pedro Sánchez, Lula Da Silva, Yamandú Orsi, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, además de con dirigentes políticos y sociales y empresarios. "A Axel le reconocieron mucho que tuvo agenda oficial, cosa que Milei no hizo en ninguno de sus cuatro viajes a España", sacó pecho una voz cercana al mandamás provincial.

Pero no todas fueron medallas. La travesía se vio empañada por la situación del ministro de Gobierno, Carlos "Carli" Bianco, que fue operado de urgencia en Barcelona por una apendicitis. Ni siquiera la salud de Bianco escapó a la interna peronista. Un mensaje de la camporista Mayra Mendoza en un grupo de WhatsApp donde los intendentes le deseaban pronta recuperación al hombre de máxima confianza de Kicillof sorprendió a propios y ajenos.

"Va a estar todo bien, Carlos. Es la misma operación que tuvo CFK en diciembre, distintos contextos. A vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel, insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador", rezaba el escrito que expuso, una vez más, la tensión entre las distintas tribus del PJ.

Una voz con encomiable poder de síntesis puso en palabras la fragilidad justicialista en territorio provincial: "Recién estamos en abril, hasta 2027 va a ser un parto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Carli_Bianco/status/2045975896742371554&partner=&hide_thread=false En el día de ayer por la noche fui intervenido de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis. Por sugerencia médica, se me recomendó posponer el vuelo de vuelta previsto para la noche de ayer y realizar la intervención de forma urgente, ya que viajar en dichas condiciones… — Carli Bianco (@Carli_Bianco) April 19, 2026

Politólogos en Uruguay: el short de Adorni y convivencia charrúa

“Esto solo puede pasar en Uruguay”. El comentario, en tono de elogio, fue replicado por varios de los asistentes a la XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se realizó esta semana en la Intendencia de Montevideo. La alusión fue clara: hubo paneles con legisladores del oficialismo y la oposición; dos expresidentes como Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera exponiendo en uno de los ciclos más convocantes del evento; y hasta un conversatorio entre los principales referentes del arco político local.

“¿Te imaginás esto en Argentina? O no vienen o se destruyen”, comparó un consultor con amplia trayectoria del país vecino. “Lo que seguro no imagino es un panel con Cristina o Alberto dialogando con Macri o Milei”, le respondió otro, con influencia en campañas en toda la región, con sana envidia sobre esta excepcionalidad uruguaya.

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Fiel reflejo de esa institucionalidad charrúa fue una perlita que dejó el martes, primer día de la cumbre. Los diputados Rodrigo Goñi (Partido Nacional), Felipe Schipani (Partido Colorado) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente) se disponían a dialogar sobre los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la democracia. Fue entonces cuando Goñi se hizo visera y divisó entre el público a Sol Maneiro, su colega parlamentaria por el Frente Amplio. “Vení, subí. Vamos a hablar de IA”, le lanzó y terminó por convencerla para que el oficialismo del FA, referenciado en el presidente Yamandú Orsi, también esté representado en la cita, reconfiguración del escenario mediante.

Entre tanta charla sobre comunicación política, con casos de éxito y figuras recurrentes como la del propio presidente Orsi o Javier Milei, la agenda local se coló en el último día, con declaraciones a la prensa de referentes como Álvaro Delgado, Andrés Ojeda y Pablo Mieres. “Están hablando sobre la polémica con las AFAP. ¿No ocurrirá como en Argentina, que se estatizaron las AFJP?”, se preguntó uno de los presentes, avezado en temas económicos. “Está claro que cualquier paso en esa dirección asusta aquí, pero hoy llegar a ese punto lo veo muy lejos”, le respondió un conocedor de la escena local.

Con el mundillo de la consultoría en la capital uruguaya, se hablaba de las encuestas que marcan, sin distinción de raza, una caída abrupta de la imagen del Presidente y del Gobierno. El tema Adorni, claro, fue motivo de consulta de la política del país vecino a los consultores de estas pampas. Del otro lado del río entienden menos la continuidad del jefe de Gabinete que los propios argentinos. "Acá tuvo que renunciar un vicepresidente porque se compró un short con la tarjeta corporativa en un viaje oficial. No me quiero imaginar si le aparecían departamentos, viajes a caribe y en jet privado", decía un político del FA, mientras se informaba de los avatares de Adorni. Hacía referencia, claro, a Raúl Sendic, vicepresidente de Uruguay entre 2015 y 2017, quien dejó su cargo en medio de un escándalo. "Ojalá Adorni se hubiera comprado solo un short", dijo un argentino.

Otro hombre de la rosca rioplantese mencionaba que allí se discute todavía los poco más de u$s100 mil que salió la misión comercial a China, pagos a los que Orsi llevó a empresarios para abrir mercados. "Y eso que los hombres de negocios pagaron todo de su bolsillo", señalaba. El juego de las diferencias parece abismal entre ambos países.

No obstante, también se habló de la distancia entre Orsi y Milei, sin visitas de uno a otro en lo que va de la gestión. Sin embargo, en la Torre Ejecutiva están tranquilos. "La relación entre ambos países goza de buena salud", dicen; en especial por el buen vínculo entre ambos cancilleres. Ponderaron el trabajo de Pablo Quirno para sostener la armonía. "No hace falta que se vean Orsi y Milei, si las cosas fluyen entre la diplomacia, ¿para qué?", expresaba un asistente a la Cumbre que conoce de sobra lo que ocurre en Relaciones Exteriores. Inclusive, comentó que pese a la afinidad ideológica entre los gobiernos de Uruguay y Brasil, en términos institucionales "camina mejor el vínculo con Argentina".

En esa línea, esperan que llegue a buen puerto la relocalización de la planta de HIF Global, que prevé una inversión de más de u$s6.000 millones para producir hidrógeno verde en Paysandú. La posibilidad de otra batalla "a lo Botnia" no es deseada en ninguna orilla. Pero en Uruguay insisten que la tensión se da con el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, y no con el Ejecutivo nacional, ya que la agenda medioambiental no está entre las prioridades de La Libertad Avanza. No obstante, buscan llegar a una solución antes de que escale el conflicto.

La Cumbre de Comunicación Política congregó a destacados consultores de Iberoamérica. Se destacaron, además de los paneles ya mencionados, las presentaciones de Daniel Ivoskus y Mario Riorda. También los ciclos de Mauro Becerra, de Trench Comunicación, de la especialista en imagen Daniela Aruj, y de la charla inaugural del estratega español Antonio Sola, también llamado "el creador de Presidentes", por tener en su haber 19 victorias electorales en distintos continentes. “La victoria es simbólica, puedes ganar la campaña pero te vas a romper en el gobierno", dijo.

Nueva piel para el misionerismo

No va más: el Frente Renovador de la Concordia, histórico oficialismo de Misiones, fundado por Carlos Rovira, es polvo en el viento. Fue el propio Rovira quien le puso el último clavo al ataúd. La semana pasada, en una reunión con militantes en la Legislatura, el hombre todopoderoso en tierra colorada anunció la disolución de la marca que maneja los hilos locales desde hace más de dos décadas para dar paso a una nueva aventura: Encuentro Misionero.

Los renovadores cambian de piel tras años turbulentos. En 2024, las protestas policiales y de trabajadores estatales pusieron al distrito en el centro de todas las miradas. Se trató de la primera rebelión de la era Milei. Los episodios expusieron el desgaste del gobierno, representando por el jefe provincial Hugo Passalacqua. El malestar imperante se canalizó en las elecciones del 2025.

Si bien el FRC ganó los comicios legislativos locales, estuvo lejos de los números altisonantes de otras épocas. Segundo, a menos de diez puntos de distancia, quedó La Libertad Avanza, con el extenista Diego Hartfield como candidato. Luego, en octubre, Hartfield volvió a postularse -entonces a diputado nacional- y dio el golpe: ganó el oro y mandó al rovirismo al segundo puesto.

Embed - Encuentro Misionero on Instagram: "Misiones sufre la inflación más alta del país. Con presión nacional de hasta el 80% en productos, el contexto nos obliga a estar cerca de cada vecino para generar respuestas y alivio ante la crisis actual. Encuentro Misionero es la reorganización necesaria. Ampliamos la base y recuperamos territorio. No es un eslogan: es volver a las raíces para entender lo que el misionero hoy nos demanda con total claridad. Con referentes como Lalo Stelatto recorriendo la provincia, ratificamos que el poder está en la gente. Nuestra misión es defender la identidad propia y sumar voluntades para proteger el modelo provincial. De la Expo Oberá al reclamo de Passalacqua por Incluir Salud, la gestión no se detiene. El gran desafío es traducir la política en soluciones reales para una sociedad que nos observa y espera hechos concretos." View this post on Instagram

El misionerismo había intentado neutralizar a los libertarios con un armado más amplio, que incluyó a apóstoles de Javier Milei en sus listas, y la inyección de anabólicos a otras boletas similares a las de LLA para desinflar a las huestes violetas. No alcanzó. Por eso, Rovira da el volantazo y presenta una nueva escudería con el objetivo central de retener la provincia en 2027.

"Encuentro Misionero es la reorganización necesaria. Ampliamos la base y recuperamos territorio. No es un eslogan: es volver a las raíces para entender lo que el misionero hoy nos demanda con total claridad", sostuvo el espacio en su decálogo bautismal, que destaca como referente al intendente de Posadas, Lalo Stelatto.

Como no podía ser de otra manera, el símbolo de la flamante marca es el yaguareté. ¿Alcanzará el refresh misionero para retener la provincia en 2027?

Internas industriales

José Ignacio de Mendiguren, el extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) y exministro de la Producción durante el interinato de Eduardo Duhalde, no pierde oportunidad de lanzar dardos venenosos contra la actual conducción de la entidad.

Esta semana dijo en una entrevista radial que "la Unión Industrial Argentina (UIA) no tiene necesidad de defender al grupo Techint", al criticar así las últimas manifestaciones de la central en favor de Paolo Rocca, quien fue calificado como el señor "chatarrín" por el presidente Javier Milei.

Mendiguren afirmó que la sigla de la UIA "no quiere decir "Unanimidad Industrial Argentina" y que en su seno conviven espacios industriales con diferentes intereses. En tanto, los principales dirigentes de la UIA siguen en Italia en el marco de un encuentro entre uniones industriales del Mercosur y la Confindustria de Italia.

Allí, Martín Rappallini enfatizó la necesidad de "diversificar las exportaciones argentinas con productos industriales de alto valor agregado", y destacó la necesidad de "trabajar en forma conjunta para que las pymes argentinas cumplan con los estándares europeos".

La delegación está integrada además por los vicepresidentes David Uriburu (Desarrollo Industrial), Rodrigo Pérez Graziano (Sectorial), Luis Tendlarz (Relaciones Internacionales), y Elio del Re (PyMI). El lunes, Rappallini y del Re hablarán en un encuentro en Roma en el marco del Foro Económico Italia–América Latina.

Procesamiento por fraude electoral sacude el tablero en Maipú

El clima político en Maipú sumó un nuevo capítulo de tensión tras el procesamiento del exintendente radical Matías Rappallini y de la actual intendenta interina Lorena Otermín, en una causa que investiga presunto fraude electoral durante los comicios de 2019.

La resolución fue firmada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, quien consideró que existieron acciones coordinadas para retener documentos de identidad e impedir el voto de vecinos, en una elección que terminó con una diferencia mínima.

Según la investigación, al menos 27 personas habrían sido privadas de votar luego de entregar sus DNI bajo engaño. El expediente señala además que, en algunos casos, los documentos habrían sido devueltos a cambio de dinero, alimentos u otros bienes, en un esquema que habría apuntado principalmente a sectores en situación de vulnerabilidad.

El trasfondo no es menor. Aquella elección quedó en la historia local por su paridad extrema: Rappallini se impuso con 4.212 votos frente a los 4.163 del entonces candidato del Frente de Todos, Facundo Coudannes. Apenas 49 sufragios que hoy vuelven al centro de la escena judicial.

En el mismo fallo, el magistrado dictó la falta de mérito para un jefe policial y sobreseyó a otro de los implicados, mientras que la causa ya arrastra antecedentes con procesamientos a empleados municipales entre 2022 y 2023. Incluso, la Cámara Nacional Electoral había señalado la existencia de un mecanismo organizado para incidir en el proceso electoral.

El expediente sigue bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y ya tuvo un pedido de elevación a juicio en 2025, con nuevas indagatorias impulsadas este año para ampliar responsabilidades.

En paralelo, el dato político agrega ruido: Rappallini está de licencia desde 2024 y fue reemplazado por Otermín, quien ahora también quedó alcanzada por la decisión judicial. Todo ocurre pese a que el dirigente radical había logrado en 2023 su tercer mandato consecutivo, en un distrito que vuelve a quedar bajo la lupa.