El contexto económico actual, con un dólar relativamente accesible para los argentinos, volvió a impulsar el turismo de compras en el exterior. Cada vez más personas cruzan las fronteras en busca de mejores precios y mayor variedad de productos, especialmente en rubros como tecnología, indumentaria y electrodomésticos.
¿Chile o Paraguay? Cuál es el destino más conveniente hacer valer tus dólares
A la hora de hacer compras, te contamos cuáles son los sitios que van a hacer rendir más tus ahorros para que no gastes de más.
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En ese escenario, dos destinos se destacan por encima del resto: Chile y Paraguay. Ambos países ofrecen oportunidades interesantes para hacer rendir los dólares, aunque las condiciones cambiarias, impositivas y de precios ya no son las mismas que hace algunos años. Mientras que Chile supo ser el lugar preferido para comprar, en el último tiempo Paraguay empezó a ganar terreno con precios más competitivos en varios productos.
Por qué Chile dejó de ser la mejor opción para las compras
Durante años, Chile fue el destino estrella para el turismo de compras, especialmente por su oferta en shoppings y marcas internacionales. Sin embargo, esa ventaja se fue reduciendo con el tiempo debido a cambios en los precios relativos y el tipo de cambio. En la actualidad, muchos productos dejaron de ser significativamente más baratos que en Argentina. Incluso, en algunos rubros como la ropa, los valores pueden ser similares o hasta superiores, lo que reduce el atractivo del viaje exclusivamente para comprar.
A esto se suma que el costo de vida en Chile (incluyendo comida, transporte y alojamiento) también impacta en el gasto total del viaje. Aunque existen formas de optimizar pagos y evitar impuestos, el margen de ahorro ya no es tan amplio como antes, lo que hace que muchos consumidores evalúen otras alternativas.
Paraguay: la alternativa más recomendada para aprovechar tus ahorros en dólares
En contraste, Paraguay se posiciona como el destino más conveniente para quienes buscan maximizar el valor de sus dólares. La principal ventaja está en los precios, que suelen ser considerablemente más bajos que en Argentina en múltiples categorías. Productos como tecnología, electrodomésticos, ropa y calzado pueden encontrarse entre un 40% y 60% más baratos, lo que genera un ahorro significativo incluso considerando los costos del viaje.
Además, destinos como Ciudad del Este o Encarnación se consolidaron como polos comerciales muy desarrollados, con gran variedad de locales y ofertas. Esto, sumado a una estructura impositiva más favorable, convierte a Paraguay en la opción más elegida por quienes buscan hacer compras en volumen o de alto valor.
Cuáles son los mejores shoppings para comprar en Paraguay
Uno de los principales atractivos de Paraguay es la concentración de centros comerciales orientados al turismo de compras. En lugares como Ciudad del Este, se pueden encontrar grandes shoppings con marcas internacionales, precios competitivos y una amplia oferta en electrónica y tecnología.
Entre ellos podemos destacar el Paseo La Galería, uno de los shoppings más modernos y completos de Paraguay. Se destaca por tener más de 140 marcas, tanto locales como internacionales, y una propuesta que combina compras con ocio. Cuenta con espacios gastronómicos al aire libre, entretenimiento y áreas de descanso, lo que lo convierte en un lugar pensado no solo para comprar sino también para pasar el día. Es ideal para quienes buscan moda, tecnología y productos de estilo de vida en un entorno más sofisticado y moderno.
En segundo lugar, aparece Shopping del Sol, uno de los centros comerciales más tradicionales y emblemáticos del país. Fue inaugurado en los años 90 y marcó el desarrollo del formato shopping en Paraguay. Tiene más de un centenar de locales con marcas internacionales reconocidas, además de patio de comidas y servicios pensados para turistas. Su ubicación estratégica y la posibilidad de acceder a descuentos lo convierten en una opción muy práctica para quienes viajan a comprar.
Por último, Shopping Mariscal aparece como otra alternativa relevante dentro del circuito comercial. Es conocido por su perfil más boutique, con marcas seleccionadas y una experiencia más tranquila en comparación con los grandes malls. Suele ser elegido por quienes buscan productos de calidad, moda y diseño en un entorno menos masivo, complementando la oferta de los centros comerciales más grandes.
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