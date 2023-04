Clausuran locales por vender termos importados ingresados de contrabando

VIDEO 01.mp4

Por otro lado, cabe señalar que el uso de muchas de las mercaderías en infracción supone el contacto directo con alimentos. En ese marco, la falta de certificación del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) —dependiente de la ANMAT— constituye una infracción adicional. El aval de dicho organismo requiere el estudio del material, sus contaminantes y el posible pasaje de sustancias no deseables a los alimentos. Así, ante la falta de certificaciones previas, no podía garantizarse que no fueran dañinos para la salud de las personas.