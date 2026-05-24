La película que marcó a toda una generación está en Disney+, pero ya no tiene la misma relevancia

Una historia romántica con una perspectiva diferente a las comedias que acostumbramos a ver, ideal para el finde.

Una historia entretenida y emotiva para los que eran adolescentes hace 10 años.

Disney+ tiene dentro de su catálogo una película romántica juvenil que fue un verdadero fenómeno entre los adolescentes una década atrás. Con una historia cargada de emociones, misterio y romance, la producción supo conquistar a toda una generación que encontró en sus personajes conflictos y sentimientos muy cercanos a la adolescencia.

Aunque con el paso del tiempo perdió parte del impacto cultural que tuvo en su estreno, todavía sigue siendo una opción ideal para quienes buscan una película nostálgica para ver durante el fin de semana. Su mezcla de drama adolescente, aventuras y reflexiones sobre el amor y la identidad continúa manteniendo intacto gran parte de su encanto original.

La película en cuestión es Ciudades de papel, la adaptación cinematográfica de la exitosa novela de John Green protagonizada por Cara Delevingne y Nat Wolff, que en 2015 se transformó en uno de los romances juveniles más comentados de la época.

Una historia de amor dramática, que mantiene el misterio hasta el final de la película, en Disney+.

La historia sigue a Quentin, un joven tímido y responsable que desde chico estuvo enamorado de su vecina Margo , una adolescente misteriosa, impulsiva y completamente impredecible. Aunque durante años apenas compartieron algunas conversaciones, todo cambia cuando una noche ella aparece inesperadamente en su ventana para invitarlo a vivir una aventura inolvidable.

Después de recorrer juntos la ciudad en una serie de situaciones tan divertidas como extrañas, Quentin siente que finalmente logró acercarse a la chica de sus sueños. Sin embargo, al día siguiente descubre que Margo desapareció sin dejar rastros, generando desconcierto entre sus amigos y su familia.

Ciudades de Papel Quentin deberá esforzarse si quiere recuperar el amor de Margo. Imagen: Disney+

Mientras todos intentan entender qué ocurrió, Quentin comienza a encontrar una serie de pistas que parecen haber sido dejadas especialmente para él. Convencido de que puede descubrir dónde está Margo, emprende una búsqueda que lo llevará a cuestionar todo lo que creía saber sobre ella y sobre sí mismo.

Con una combinación de romance, humor y momentos emotivos, Ciudades de papel se convirtió en una de las películas juveniles más recordadas de los últimos años. Además de explorar el amor adolescente, la historia también reflexiona sobre las idealizaciones, la amistad y el paso hacia la adultez.

Disney+: tráiler de Ciudades de papel

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