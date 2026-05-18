ARCA: modifican la estructura de la Dirección General de Aduanas

La medida restablece áreas específicas de sumarios en las Aduanas de Campana y La Plata. ARCA argumentó que la decisión responde a la necesidad de reorganizar funciones vinculadas a procedimientos contenciosos, disciplinarios e impugnaciones.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este lunes una modificación en la estructura organizativa de la Dirección General de Aduanas , con cambios en las áreas operativas de las Aduanas de Campana y La Plata.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 58/2026 y, según explicó el organismo, apunta a restablecer el esquema organizacional previo en ambas dependencias aduaneras.

De acuerdo con la resolución, la reorganización permitirá que las Aduanas de Campana y La Plata vuelvan a contar con áreas específicas destinadas a la tramitación de “sumarios contenciosos y disciplinarios, así como de impugnaciones y repeticiones de tributos aduaneros” .

En los considerandos de la norma, ARCA sostuvo que la decisión fue adoptada “en virtud de la experiencia recogida” tras las modificaciones implementadas durante 2025 en la estructura de las unidades dependientes de la Dirección General de Aduanas.

Los anexos incorporados a la disposición muestran que ambas aduanas volverán a tener una Sección Sumarios , encargada de intervenir en actuaciones contenciosas, procedimientos disciplinarios, impugnaciones y recursos administrativos.

Entre las funciones asignadas a esas áreas se encuentran la registración y tramitación de sumarios, la ejecución de fallos administrativos, la gestión de mercaderías secuestradas o en rezago y la sustanciación de procedimientos por repetición de tributos.

La nueva estructura también ratifica atribuciones vinculadas al control del tráfico internacional de mercaderías, medios de transporte y pasajeros, además de tareas de fiscalización y control de la recaudación aduanera en el ámbito de las Aduanas de Campana y La Plata.

En paralelo, la normativa modifica competencias dentro de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera. Según el Anexo B21, el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros continuará interviniendo en sumarios contenciosos y disciplinarios en el ámbito metropolitano, aunque quedarán exceptuadas las jurisdicciones correspondientes a Campana y La Plata.

La disposición establece que los cambios entrarán en vigencia a los cinco días hábiles posteriores a su publicación en el Boletín Oficial.