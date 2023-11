Comercio exterior: el intercambio comercial con Brasil creció casi 10% en octubre

Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (u$s4542 millones) y Estados Unidos (u$s3456 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó cuarta, detrás de China, Hong Kong y Macao (u$s8973 millones), Estados Unidos (u$s3346 millones) y Holanda (u$s1261 millones).

Las exportaciones de Brasil al mundo aumentaron un 9,8% en octubre de 2023 con respecto a igual mes de 2022, al pasar de U$S 26.852 millones a U$S 29.483 millones. Por su parte, las importaciones totales cayeron un 12,6% con respecto a las registradas hace un año (U$S 23.477 millones en 2022 vs. U$S 20.525 millones este año). De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario —por vigésimo primer mes consecutivo— en U$S 8958 millones, una situación semejante a la observada en octubre de 2022: en aquel mes el saldo había sido positivo en U$S 3375 millones.

Las expectativas de mercado que relevó en octubre el Banco Central de Brasil mostraron una caída con respecto al mes anterior en materia de crecimiento estimado para 2023(2,89% contra 2,92%). La expectativa sobre la suba de precios anual disminuyó levemente al pasar a 4,63% desde el 4,86% del mes anterior. Asimismo, se espera que el nivel de tasa de interés Selic sea del 11,75%, menor al valor actual de 12,75%.