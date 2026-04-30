Comercio exterior: el Puerto de Mar del Plata lanza incentivos para exportar y busca frenar la salida de cargas a otros puertos

El Consorcio Portuario Regional aprobó beneficios de hasta el 100% en cánones y aplicará recargos para desalentar desvíos logísticos.

El Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata aprobó un nuevo esquema de incentivos para impulsar las exportaciones desde la terminal local , con beneficios económicos para empresas y medidas para evitar que la carga se derive a otros puertos.

La iniciativa fue oficializada mediante la Resolución 1078/2026 publicada en el Boletín Oficial bonaerense, en un contexto en el que el puerto busca recuperar competitividad y concentrar operaciones de exportación .

Según se detalla, el programa contempla una bonificación del 100% del Canon de las Cargas – rubro Exportación para todas las operaciones que se realicen dentro del puerto.

Además, las empresas que integren sus operaciones –es decir, que descarguen y exporten desde Mar del Plata– podrán acceder a beneficios adicionales. En ese caso, se prevén bonificaciones del 25% en el uso del puerto según el nivel de exportaciones sobre el total descargado: un mes si exportan entre el 25% y el 50%, dos meses si alcanzan entre el 50% y el 75% y hasta tres meses si superan ese porcentaje.

El esquema también otorga prioridad de amarre y uso preferencial de muelle a las firmas que declaren exportaciones desde la terminal local.

En paralelo, la resolución introduce una medida para desalentar el desvío de cargas: se fijó en 75 dólares el canon por cada contenedor que se derive a otros puertos, lo que implica un incremento respecto del régimen vigente.

El programa surge tras un diagnóstico que advierte que, aunque el puerto es el principal nodo pesquero del país, una parte significativa de la producción se exporta desde otras terminales, lo que genera pérdida de ingresos y menor integración logística.

En 2025, el puerto movilizó 368.142 toneladas de pescado, un 10,8% más que el año anterior, concentrando el 92,76% de la actividad provincial. Sin embargo, las exportaciones cayeron 6,87% en volumen, mientras que más de 10.000 camiones trasladaron cargas hacia otros puntos para su salida al exterior.

La medida también se enmarca en el impacto del cierre anticipado de la zafra de calamar dispuesto por la Subsecretaría de Pesca de la Nación, lo que aceleró la implementación de herramientas para sostener la actividad.

Desde el Consorcio señalaron que el objetivo es fortalecer la cadena de valor local, mejorar la eficiencia logística y consolidar al puerto como plataforma exportadora del sector pesquero.

La resolución entrará en vigencia desde mañana y se aplicará a los cánones generados a partir de ese momento.