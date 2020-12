Commodities: viento de cola para Argentina, pero aún insuficiente

Ahora bien, ¿todo este viento de cola será suficiente para esperar un boom en Argentina? En el caso de que las cotizaciones que reflejan hoy los mercados de futuros se mantengan en el tiempo, los precios internacionales del complejo agroindustrial argentino estarán un 27% promedio arriba de los que se tuvieron no solo este año sino en los últimos cuatro. Según Macroview este combo agrícola (trigo-maíz-soja) da un valor promedio ponderado de u$s350 la tonelada que sería el quinto más alto de la historia solo superado por el cuatrienio de oro 2011/2014 (u$s442 la tonelada). Y como señala el economista Rodolfo Santangelo, hay un plus de haber ganado el “Telekino” de la suba de los precios agrícolas que es que no sube el petróleo, del cual Argentina sigue siendo importador (mejora para el fisco e inflación). Las estimaciones privadas señalan que con viento a favor la mejora de la balanza comercial sería de u$s5.000 millones. “Esto sirve para llegar a fin de mes”, dicen en el mercado porque habrá mayor necesidad de divisas para las mayores importaciones. O sea, bienvenido sea el “Telekino” pero va a servir para que flexibilicen las restricciones a las importaciones. Pero no para acumular reservas como quiere el FMI.