Las importaciones de bienes de capital destinados a la producción sumaron u$s2.764 millones durante el primer trimestre del año, representando el 18% de las compras totales del país y marcando una caída interanual del 7,8%, según un informe de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía.
Las importaciones de bienes de capital cayeron 7,8% en el primer trimestre
Las compras destinadas a inversión productiva sumaron u$s2.764 millones entre enero y marzo, con retrocesos en maquinaria y equipos, aunque crecieron los bienes vinculados al transporte.
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En la comparación desestacionalizada, las importaciones de Bienes de Capital Productivo (BKP) registraron una contracción del 5,8% frente al último trimestre de 2025.
El reporte oficial diferencia a los BKP de las estadísticas generales de comercio exterior al considerar únicamente aquellos equipos destinados a inversiones que amplían la capacidad de producción, excluyendo productos de consumo como celulares, televisores o vehículos particulares.
El análisis por segmentos mostró desempeños dispares. Los bienes de uso específico, que representaron el 42% del total, alcanzaron los u$s1.171 millones, aunque exhibieron una caída del 5,2% interanual. Dentro de este rubro se destacaron las máquinas y aparatos con función propia —especialmente mezcladoras—, además de topadoras, excavadoras e instrumental médico.
Por su parte, los bienes vinculados al transporte fueron el único segmento que mostró crecimiento. Con u$s912 millones y una suba interanual del 0,9%, el incremento estuvo impulsado principalmente por la compra de aeronaves y vehículos espaciales, junto con vehículos destinados al transporte de mercancías.
En tanto, los bienes de uso general alcanzaron los u$s680,3 millones y sufrieron la mayor caída entre los rubros, con un retroceso del 20,8%. En esta categoría predominó la importación de bombas para líquidos y aparatos de filtrado.
Principales sectores demandantes
El informe destacó además que el transporte aéreo de pasajeros fue el principal sector demandante de este tipo de bienes, con compras por u$s393 millones. El movimiento estuvo asociado a la renovación de flotas, ya que Aerolíneas Argentinas incorporó su Boeing 737 MAX 8 número 15, mientras que Flybondi sumó 11 aeronaves bajo modalidad wet lease.
En segundo lugar se ubicó la fabricación de vehículos automotores (u$s358 millones), impulsada por la compra de camiones, pick-ups y SUVs para estrategias de comercialización de las terminales. El tercer puesto fue para la venta al por mayor de máquinas y equipos (u$s331 millones).
En cuanto al origen de las importaciones, la Unión Europea lideró las ventas hacia Argentina con el 27% del total, seguida muy de cerca por China, que concentró el 26% y se posicionó como principal proveedor de maquinaria de uso específico y general. Detrás se ubicaron el Mercosur con el 20% y Estados Unidos con el 15%.