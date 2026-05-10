Un informe privado reveló que los precios aumentan más rápido que los salarios, por lo que cada vez alcanza para menos pedidos. En abril, las categorías más demandadas subieron hasta 41% interanual.

Crece el delivery en Argentina, pero el poder de compra cayó 12% en un año.

El delivery sigue consolidándose en Argentina y ya forma parte de los hábitos cotidianos de consumo , impulsado por el crecimiento sostenido de plataformas como PedidosYa y Rappi. Sin embargo, los precios de comidas y envíos continúan aumentando por encima de los salarios , lo que deterioró el poder de compra de los usuarios y provocó que cada vez alcance para realizar menos pedidos, según reveló un informe de la consultora Focus Market.

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El reporte señaló que el poder adquisitivo medido en pedidos cayó un 12% interanual , pese a que los ingresos subieron nominalmente. “El problema no es que los sueldos no aumentaron: es que los precios del delivery aumentaron más rápido”, explicó el estudio.

El mercado local está liderado por PedidosYa y Rappi. En abril, las categorías más demandadas registraron aumentos de hasta 41% interanual . Una hamburguesa pasó de costar alrededor de $10.600 a $15.000; el kilo de helado subió de $19.800 a casi $28.000; y una pizza trepó de $17.700 a unos $25.000.

Como consecuencia, con un salario promedio de febrero de 2026 de $1.734.357, un trabajador puede comprar hoy 116 hamburguesas, cuando un año atrás podía adquirir 132. En el caso de las pizzas, la capacidad de compra cayó de 79 a 69 unidades.

La situación de los repartidores

En el otro extremo de la cadena, el informe advirtió sobre la situación crítica de los repartidores. Según el Índice APP de la Fundación Encuentro, un delivery cobró en promedio $3.033 por pedido en diciembre de 2025.

Para cubrir la Canasta Básica Total de una familia tipo y no caer bajo la línea de pobreza, un trabajador necesita completar 454 pedidos mensuales, equivalentes a unas 18 entregas diarias sin descanso.

El estudio indicó además que ese nivel de actividad permitiría alcanzar un ingreso bruto mensual cercano a $1.376.528, antes de descontar combustible, monotributo, seguro del vehículo y datos móviles. En paralelo, precisó que el 70% de los repartidores trabaja apenas tres horas diarias, utilizando las aplicaciones como un ingreso complementario.

delivery australia 2.jpg El informe advirtió sobre la situación crítica de los repartidores. Según el Índice APP de la Fundación Encuentro, un delivery cobró en promedio $3.033 por pedido en diciembre de 2025.

Los costos del sistema

El reporte también puso el foco en las comisiones y cargos del sistema. Las aplicaciones de delivery cobran a los comercios comisiones de entre 25% y 35%, valores que prácticamente duplican los costos de otros marketplaces como Mercado Libre, cuya comisión ronda el 13%.

A su vez, los consumidores deben afrontar no solo el costo del envío, sino también una “tarifa de servicio” de entre 1,5% y 2%, cuestionada judicialmente por el gobierno bonaerense por considerarla una práctica abusiva.

En este contexto, el director de Focus Market, Damián Di Pace, sostuvo que el principal desafío del sector pasa por “equilibrar expansión y rentabilidad”, en medio de altos costos logísticos, promociones constantes, presión regulatoria y márgenes cada vez más ajustados.