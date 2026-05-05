Cómo acceder a los descuentos en carnicería y ahorrar hasta $18.000 en mayo 2026

Conocé cuál es la billetera virtual que te permite reducir tus gastos diarios y cómo organizar tus compras de la semana para maximizar el ahorro, aprovechando todos los beneficios.

Podés encontrar todos los detalles de cada promo y los comercios adheridos en los canales oficiales de Cuenta DNI.

En el contexto actual, las promociones bancarias y billeteras virtuales se convirtieron en una de las herramientas clave para poder aliviar el gasto diario. Durante todo el mes de mayo de 2026, uno de los rubros más buscados por los consumidores vuelve a tener beneficios especiales: las carnicerías. Gracias a los reintegros semanales y descuentos que brinda Cuenta DNI , la billetera virtual del Banco Provincia, está la posibilidad de organizar las compras y para muchas familias esto los puede ayudar a alcanzar un ahorro significativo a lo largo del mes.

Si se aprovechan correctamente las promociones vigentes, es posible reducir el gasto en carne , convirtiéndose así en una de las alternativas más efectivas para cuidar el bolsillo de los bonaerenses. Este tipo de descuentos también impulsa la actividad en comercios de cercanía, ya que se fortalece el circuito barrial.

Las promociones vigentes durante este mes vuelven a posicionarse como una de las opciones más convenientes para enfrentar el aumento de los alimentos y de las compras diarias.

Cuenta DNI: descuento en carnicerías

Uno de los beneficios más importantes del mes está relacionado con las compras en comercios de cercanía, que incluye las carnicerías. A través de Cuenta DNI, los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por semana por persona.

Esto significa que alcanzando el consumo máximo requerido (que sonunos $25.000 semanales), se puede tener el reintegro completo. En términos mensuales, el ahorro puede rondar los $18.000 a $20.000, dependiendo de la cantidad de semanas y del nivel de consumo.

La clave de este beneficio está en planificar bien las compras y distribuirlas a lo largo de la semana, priorizando los días en los que está la promoción vigente.

cuenta dni mayo 2026

Todos los beneficios de Cuenta DNI en mayo 2026

Más allá del descuento en carnicerías, Cuenta DNI ofrece una amplia variedad de promociones en diferentes rubros, lo que permite ampliar el ahorro mensual. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $5.000 por semana

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $5.000 por semana ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000

40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 universidades, clubes y entidades educativas: 40% de descuento diario, con el mismo tope de $6.000 por semana

40% de descuento diario, con el mismo tope de $6.000 por semana gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un máximo de $8.000 semanales

25% de descuento los sábados y domingos, con un máximo de $8.000 semanales locales gastronómicos en estaciones de servicio: 25% de descuento los fines de semana, con tope de $8.000

25% de descuento los fines de semana, con tope de $8.000 marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000

30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro

10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope

10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope beneficio para jubilados: 5% de descuento adicional en supermercados adheridos, con un tope de $5.000

cuenta dni

Una forma de aprovechar al máximo los beneficios es organizar las compras según los días en los que aplica cada descuento, ya que muchos permiten combinar reintegros a lo largo de la semana, por ejemplo:

lunes y martes: aprovechar librerías (10% sin tope) y sumar compras en comercios de cercanía (20%)

aprovechar librerías (10% sin tope) y sumar compras en comercios de cercanía (20%) miércoles y jueves: usar el descuento en farmacias y perfumerías (10% sin tope) junto con comercios de cercanía (20%)

usar el descuento en farmacias y perfumerías (10% sin tope) junto con comercios de cercanía (20%) lunes a viernes: compras de alimentos en carnicerías y comercios de cercanía (20%) y ferias (40% todos los días)

compras de alimentos en carnicerías y comercios de cercanía (20%) y ferias (40% todos los días) todos los días: sumar compras en ferias, mercados o marcas destacadas (30%) para seguir acumulando reintegros

Una de las novedades más importantes de mayo es el regreso de las 3 cuotas sin interés en compras realizadas con tarjeta de crédito desde la aplicación, en comercios que no sean del rubro alimentos.