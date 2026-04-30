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30 de abril 2026 - 15:12

Cuenta DNI oficializó los beneficios de mayo 2026 y el descuento en carnicerías sigue de lunes a viernes

La billetera digital de Banco Provincia continua con una amplia variedad de promociones en distintos rubros.

Cuenta DNI actualizó sus beneficios y en mayo 2026 vuelve la promoción de 3 cuotas sin interés.

Cuenta DNI actualizó sus beneficios y en mayo 2026 vuelve la promoción de 3 cuotas sin interés.

Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia, actualiza sus beneficios de mayo. Hay descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados bonaerenses y gastronomía, entre otros rubros. La novedad en mayo es la vuelta del beneficio de 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito desde la billetera digital.

Una persona que utiliza todas las promociones de Cuenta DNI puede ahorrar casi $150 mil pesos por mes. Y esta cifra sin tener en cuenta los beneficios en librerías y perfumerías, que no tienen tope de descuento, ni los descuentos en supermercados, algunos también sin tope.

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cuenta dni

Todas las promociones de Cuenta DNI en mayo 2026

  • Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. Tope: $5.000 por semana y por persona, que se alcanza con $25.000 en consumos.

  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope: $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

  • Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

  • Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

  • FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Es beneficio no aplica para la compra de combustibles.

  • Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

  • Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes. Sin tope de reintegro.

  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves. Sin tope de reintegro.

  • Jubilados: 5% de descuento adicional en supermercados adheridos. Tope de reintegro unificado de $5.000 de acuerdo con la vigencia de la promoción y por persona.

  • Beneficio NFC, para pagos sin contacto con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI: Hasta 3 cuotas sin interés en comercios que NO pertenezcan al rubro alimentos.

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