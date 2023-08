Cómo terminar con la inflación, según el Nobel de Economía Paul Krugman

"A partir de 2021 tuvimos realmente un repunte inflacionista , y no era del todo tonto preocuparse de que para volver a situar la inflación en un nivel aceptable haría falta un alto desempleo, como ocurrió después de los años setenta. Lo más famoso fue que Larry Summers , que había ganado mucha credibilidad al predecir correctamente el repunte inflacionista, predijo que la desinflación volvería a ser extremadamente costosa", afirmó Krugman en una nota de opinión publicada en The New York Times.

"Esa segunda predicción no ha envejecido bien; la inflación ha bajado mucho sin que haya aumentado el desempleo. Pero Summers no ha tirado la toalla. La inflación de los años 70 se produjo en dos oleadas, y Summers difundió recientemente un gráfico que pretendía demostrar que la reciente desinflación está siguiendo el mismo camino que la desinflación de mediados de los 70, a la que sabemos siguió una importante recaída. Summers pronto se encontró en el blanco de feroces críticas, con algunos acusándole de “delito gráfico”. Pero la cuestión importante no era cómo se construyó el gráfico, sino la falta de contexto. Como ha señalado Mike Konczal, del Instituto Roosevelt, la mecánica de la desinflación de mediados de los 70 no se parecía en nada a lo que hemos visto recientemente. En los años 70, la desinflación estuvo asociada a un aumento del desempleo, mientras que esta vez se ha asociado a un descenso del desempleo", añadió.

En este marco, sugiere que el mecanismo detrás de la desinflación de Biden "ha sido fundamentalmente diferente del mecanismo detrás de la desinflación de Ford". "La historia que más fácilmente se ajusta a los hechos es la “larga transitoria”: la resolución gradual de la perturbación económica causada por la COVID y sus secuelas", sostiene.

Para el economista, algo que tuvo una enorme influencia durante la década del 70 fue el precio real de la energía, que, habiendo subido durante el embargo petrolero árabe de 1973, subió aún más tras la revolución iraní.

"Podría pensarse que, dado que la inflación subyacente excluye específicamente el coste directo de la energía, no debería haberse visto muy afectada por el precio del petróleo. Pero los precios de la energía tienen un importante efecto indirecto sobre otros precios, porque afectan al coste de las actividades empresariales. Además, en los años 70, muchos contratos salariales incluían complementos por el coste de la vida, de modo que los precios de la energía influyeron en los salarios. Más tenuemente, la subida de los precios del petróleo puede haber impulsado las expectativas de inflación, que a su vez hicieron subir los precios reales", argumentó.

"Dicho esto, la inflación aumentó incluso antes de la segunda crisis del petróleo. ¿Por qué? Es cierto que el desempleo se redujo sustancialmente tras la recesión de 1974-75, pero seguía siendo más alto que en los años sesenta. Sin embargo, la economía estadounidense se comportaba como si estuviera algo recalentada. ¿Por qué? La respuesta convencional es que la tasa natural de desempleo había aumentado, por lo que la economía necesitaba un desempleo más alto para mantener baja la inflación. De hecho, la Oficina Presupuestaria del Congreso estima que la tasa natural aumentó sustancialmente desde los años sesenta hasta mediados de los setenta, antes de iniciar un prolongado descenso", añade Krugman.

"Por lo tanto, en este momento los datos no parecen apoyar la opinión de que estamos en camino de algo parecido a la experiencia de finales de la década de 1970, en la que la inflación se arrastró hacia arriba a pesar de un desempleo relativamente alto, y mucho menos para el tipo de explosión de la inflación que siguió a la segunda crisis del petróleo ¿Significa esto que estamos fuera de peligro en materia de inflación? No necesariamente. La economía sigue funcionando a buen ritmo, por lo que existe la posibilidad de que la inflación se reactive. Y cualquiera que confíe plenamente en los datos actuales o en los análisis actuales es un necio: si algo deberían haber aprendido los economistas de los últimos años es la necesidad de mostrar cierta humildad. Es muy posible que los datos, los modelos o ambos estén pasando por alto aspectos clave de lo que está ocurriendo", publicó.

"Pero la idea de que los años setenta ofrecen una plantilla útil para saber dónde estamos ahora parece bastante errónea. Deberíamos estudiar los años 70 y aprender lo que podamos de ellos. Pero hacer analogías directas entre ahora y entonces es simplemente TRISTE (SAD)", finaliza el texto.

* Este artículo apareció originalmente en The New York Times.