Wall Street tuvo su peor día en un mes: Nasdaq se derrumbó 2,1% ante dudas por la IA y el salto del petróleo

Las tecnológicas lideraron una fuerte corrección en Wall Street por las crecientes dudas sobre el retorno de las millonarias inversiones en inteligencia artificial, mientras el petróleo por encima de u$s100 sumó presión sobre los mercados.

El Dow Jones renovó récord, pero la debilidad de Tesla y los chips limitó el avance de Wall Street.

Las acciones estadounidenses cayeron fuerte este jueves 23 de julio y registraron su peor jornada en un mes, lastradas por las fuertes pérdidas de Alphabet y Tesla , luego de que sus planes de inversión no lograran disipar la preocupación de los inversores sobre el negocio de la inteligencia artificial (IA) . El ánimo de los operadores también se vio afectado por el fuerte aumento de los precios del petróleo, cuyo referencial mundial superó los u$s100 por barril por primera vez desde mayo, tras la escalada del conflicto en Medio Oriente .

En este contexto, el índice Dow Jones de Industriales bajó un 0,97% , hasta los 51.711,29 puntos ; el S&P 500 perdió un 1,21% , hasta los 7.408,18 puntos ; y el Nasdaq Composite cayó un 2,15% , hasta los 25.137,69 puntos .

Volvió la cautela en torno al conflicto entre Estados Unidos e Irán , donde apenas se observan señales de tregua en la escalada de los combates entre ambos países.

Al mismo tiempo, crece la preocupación de que el conflicto pueda extenderse a otras partes del Golfo, interrumpiendo aún más el suministro mundial de petróleo de la región.

Los hutíes de Yemen , respaldados por Teherán, se atribuyeron la responsabilidad de los ataques contra dos petroleros saudíes en el Mar Rojo , los primeros desde que la milicia anunciara un bloqueo a los buques saudíes esta semana.

En este contexto, los futuros del crudo Brent, referencia mundial del petróleo, subieron un 5,9%, hasta los u$s99,67 por barril, tras superar brevemente los u$s100 por primera vez desde el 26 de mayo.

Por otra parte, los rendimientos de los bonos del Gobierno estadounidense se dispararon y alcanzaron los niveles más altos del año, reflejando las expectativas de los inversores de que la Reserva Federal podría verse obligada a reaccionar ante una posible ola inflacionaria impulsada por el encarecimiento de la energía mediante una suba de las tasas de interés.

"Algunos riesgos clave se están moviendo en la dirección equivocada a corto plazo. En primer lugar, el alza de los precios del petróleo está elevando las expectativas de inflación y los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que complica las perspectivas de la Reserva Federal. Si bien el mercado aún no ha descontado completamente una suba de tasas, las expectativas de un mayor ajuste monetario aumentaron", declaró Keith Lerner, director de inversiones y estratega jefe de mercado de Truist.

Los mercados y el sector inversor buscan consenso

Si bien el sector tecnológico se mantiene en una fase correctiva, tras impulsar al mercado durante gran parte del rally, la combinación de expectativas elevadas y un fuerte gasto vinculado a la IA hace que los inversores sean más selectivos.

No obstante, analistas del mercado sostienen que lo alentador es que este movimiento todavía parece responder más a una rotación sectorial que a una liquidación generalizada.

Se observa una fortaleza relativa en los sectores de Industria, Energía y Salud, además de Servicios Públicos e Inmobiliario, lo que sugiere que el capital se está moviendo dentro del mercado, en lugar de salir de él por completo.

De los 11 sectores del S&P 500, los mencionados anteriormente fueron, efectivamente, los únicos cinco que registraron ganancias. Las pérdidas estuvieron lideradas por caídas superiores al 5% en Servicios de Comunicación y Consumo Discrecional, arrastrados por Alphabet y Tesla, respectivamente.

Alphabet y Tesla: resultados que no convencieron al mercado

Alphabet perdió un 6,9% luego de elevar su previsión de gasto de capital para el año, avivando la preocupación de que el fuerte ritmo de inversión impulsado por la IA lleve a la compañía, valuada en u$s4 billones, a registrar un flujo de caja libre negativo.

Además, anunció que ahora planea invertir hasta u$s205.000 millones en la construcción de la infraestructura necesaria para respaldar sus ambiciones en IA, frente a una estimación anterior de u$s190.000 millones.

Tesla, por su parte, se desplomó un 14,4% luego de revelar un flujo de caja libre negativo, mientras el fabricante de vehículos eléctricos de Elon Musk avanza con un giro estratégico hacia la inteligencia artificial y la robótica.

Durante el segundo trimestre, el gasto de capital de Tesla ascendió a u$s5.800 millones. En declaraciones a los inversores, Musk admitió que "este es un año de gran inversión de capital", aunque sostuvo que ese esfuerzo será necesario para, eventualmente, "obtener rendimientos increíbles".

Acciones destacadas de la jornada

Las acciones de CSX Corporation subieron un 5,9% luego de que la compañía ferroviaria publicara sus resultados del segundo trimestre de 2026 tras el cierre de la sesión anterior, superando las estimaciones de los analistas tanto en ingresos como en beneficios, además de mejorar sus perspectivas para el conjunto del año.

Thermo Fisher Scientific trepó un 8,8% luego de presentar resultados del segundo trimestre que superaron ampliamente las expectativas de Wall Street tanto en ingresos como en ganancias.

Yelp perdió un 1,2% después de que Axios informara que la compañía está licenciando sus reseñas, fotografías e información de negocios a OpenAI, permitiendo que ChatGPT muestre contenido de Yelp directamente dentro de la plataforma de inteligencia artificial.

El acuerdo convierte el enorme repositorio de datos locales generado por los usuarios de Yelp —que incluye decenas de millones de reseñas y listados de comercios— en un activo monetizable, en el centro de la revolución de la búsqueda impulsada por la IA, una narrativa que ha captado el interés de los inversores.

Rollins Inc. se hundió un 9,2% luego de presentar sus resultados del segundo trimestre. Tras el informe, Bank of America rebajó la calificación de la compañía en dos escalones, desde Comprar hasta Underperform (Peor rendimiento).

American Airlines cayó un 8,3% tras publicar los resultados del segundo trimestre, que superaron las expectativas en materia de ganancias, pero decepcionaron ampliamente por sus perspectivas futuras.

El principal factor que presionó a la acción fue la magnitud del aumento de los costos de combustible, que se dispararon un 83% interanual, hasta u$s4.900 millones durante el trimestre.