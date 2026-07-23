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23 de julio 2026 - 17:03

El dólar blue subió hasta $1.560 y alcanzó un nuevo récord nominal

El paralelo cerró con una nueva marca nominal, mientras el mayorista también registró una mejora. Así, la distancia entre ambas referencias se redujo frente a la rueda anterior, aunque continuó en niveles elevados.

La cotización informal alcanzó los $1.560 para la venta, mientras el mayorista cerró en $1.489,50 y acortó la distancia entre ambos mercados.

La cotización informal alcanzó los $1.560 para la venta, mientras el mayorista cerró en $1.489,50 y acortó la distancia entre ambos mercados.

Depositphotos

El dólar blue volvió a subir este jueves y alcanzó un nuevo máximo nominal histórico. La cotización avanzó 0,32% hasta los $1.540 para la compra y los $1.560 para la venta, en una rueda atravesada por la incertidumbre internacional y la cautela de los inversores ante la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el dólar mayorista aumentó 0,44% y cerró en $1.489,50. Como el tipo de cambio oficial avanzó más que el paralelo, la brecha se redujo respecto de la jornada anterior hasta el 4,77%, aunque se mantuvo en sus niveles más elevados de los últimos seis meses, pese al renovado interés por los instrumentos en pesos y la menor demanda de cobertura cambiaria observada durante las últimas semanas.

Informate más

A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 23 de julio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.489,50 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 23 de julio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 23 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.578,52, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 23 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.750, según Binance.

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